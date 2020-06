Roadmap 2020 - 2021: NUC s Tiger Lake nenabídnou grafiku Xe

Jak ukazuje i souboj mezi Core i7-1165G7 "Tiger Lake-U" s AMD Ryzen 7 4800U "Renoir", grafika třídy Xe by měla být opravdu dobrá a přinejmenším lze od ní očekávat důstojný souboj právě s moderními iGPU Vega v 7nm APU.

Dalo se tak očekávat, že právě na Tiger Lake s Xe by mohl Intel postavit své další výkonné modely NUC, které dnes známe i pod kódovým označením Ghost Canyon či Hades Canyon. Nejde tak o klasické malé "krabičky deset na deset centimetrů", ale o podstatně větší počítače, které se označují také jako NUC Extreme.

Právě NUC Extreme by měly dostat Tiger Lake-U někdy v druhé polovině tohoto roku, jak ukazuje obrázek nahoře, ale je vidět, že tzv. "Hades Follow On" bude nejspíše výrazně odlišný od původních Hades Canyon založených na Kaby Lake-G. Ty známe jako hybrid čtyřjádrového CPU Kaby Lake s Vegou a paměťmi HBM2, což je poměrně drahé, ale velice výkonné řešení s desktopovými hodnotami TDP v počítači s objemem 1,2 litru.





Hades Follow On by měly mít ještě o chlup větší podobu, a to jednoduše proto, že jedinou logickou možností je využít samostatnou grafiku AMD, nebo NVIDIA, jak ostatně říká i samotná roadmap (3rd party graphics). Jedina taková dokáže důstojně nahradit Vegu M v Kaby Lake-G (na ně už Intel ve spolupráci s AMD nenaváže), na niž by Xe v ultramobilních Tiger Lake-U pochopitelně nestačilo. Právě i proto budou muset být výsledné počítače o něco větší.

Co se týče nejvýše postavených Ghost Canyon, pak v jejich třídě bohužel nelze letos a ani v příštím roce dle této roadmap očekávat nic zásadně nového. Budou to tak stále Coffee Lake a to samé navíc platí pro všechny ostatní modely od Performance až po Essential, pro něž je jedinou další vyznačenou alternativou rovnou zrušení bez náhrady. Ale uvidíme, plány se mohou měnit.

Další roadmap se týká NUC Element, čili karet, které se instalují právě do Ghost Canyon . Máme tu jedinou chystanou novinku, a to Elk Bay nastupující za Chandler Bay ve třídě NUC 11 Compute Element.

Čili Intel dle těchto roadmap počítá s využitím mobilních 10nm procesorů pouze pro jednu jedinou řadu NUC a všechny ostatní si dle aktuálních plánů ještě po celý zbytek tohoto a skrz celý následující rok budou muset vystačit v nezměněné podobě.

Ceny souvisejících / podobných produktů: