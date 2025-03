Robot Atlas od Boston Dynamics akrobatem, umí přemet stranou i helikoptéru

Schopnosti robotů se stále posouvají vpřed a za jedny z nejvyspělejších jsou považovány ty od společnosti Boston Dynamics. Ta má nyní čistě hydraulickou verzi robota Atlas, který koncem loňského roku předvedl salto vzad v oblečku Santa Klause . Nyní se opět ukázal jako akrobat. Zvládl docela plynulý běh, chůzi po čtyřech, nicméně mezi prvky byly i ty náročnější, např. helikoptéra známá z breakdance nebo přemet stranou (hvězda).

O vstupní data pro učení posloužila technologie motion-capture s člověkem, který robotovi předváděl tyto pohyby. Na jejich základě se systém naučil, jak je provádět. Nešlo tedy o to, že by robot prováděl pohybové příkazy dané člověkem v reálném čase a byl tak jeho strojovým dvojčetem a zrcadlem, jak tomu občas bývá, ale tyto pohyby se nejprve nahrály do trénovací sady, ze které se to sám naučil. Samotný robot má přitom podstatně větší rozsah pohybu než člověk, dokáže se totiž otáčet o 180° (i více) v místech, kde to člověk nesvede. V budoucnosti by tak mohly být jeho schopnosti ještě lepší a člověka i v mnohém překonat.