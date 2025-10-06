>
Robot Tesla optimus demonstroval, že ovládá kung fu
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Elon Musk se opět pochlubil schopnostmi svých robotů Optimus. Tentokrát ukázal půlminutové video toho, jak robot ovládal bojové umění kung fu.
Schopnosti robotů Tesla Optimus jsou opět o trochu lepší. Elon Musk se totiž pochlubil dalším videem, který ukazuje pokroky ve vývoji, i když ty samy o sobě asi nebudou využity v praxi (jde spíše o zábavnou ukázku možností než demonstraci praktických dovedností). Tentokrát by ale nemělo jít o jejich dálkové ovládání lidmi, nýbrž scéna měla využívat AI řízení, alespoň to tvrdil Musk na sociální síti X, kde ukázal nové video. Otázkou každopádně je, jak moc to bylo čistě na AI, nebo jak moc to byla naskriptovaná scéna, kde byla AI využita spíše jen pomocně. Na videu totiž robot prezentoval bojové umění kung fu.
Tesla Optimus learning Kung Fu pic.twitter.com/ziEuiiKWn7— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2025
Video má něco přes půl minuty a robot zde s lidským protivníkem sehrál menší zápas, kde se ukázalo, jaké pokroky udělal robot v rychlosti svých pohybů i jejich plynulosti. Když v rámci zápasu začal trochu ztrácet rovnováhu, velmi rychle ji byl schopen získat zpátky. Robot byl schopen útočit i bránit se, zvládl dokonce i nějaké ty výkopy. Znovu je ale nutné připomenout, nevíme přesně, do jaké míry byla celá scéna řízena skripty a do jaké míry to celé řídila AI. U robotů Optimus by to nebylo poprvé, co si Tesla výrazně pomohla nějakými zákulisními berličkami.
