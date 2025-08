Robotaxi Tesly v San Franciscu narazila: Tesla nemá povolení, a tak jezdí jako běžná taxi

Elon Musk chce více rozjet svá robotaxi a dalším městem po Austinu se mělo stát San Francisco. Zde ale tvrdě narazil. Firma si totiž z nějakého neznámého důvodu nezajistila povolení pro provoz autonomních taxi. Tesla má totiž pouze povolení k provozu klasických taxíků, ale tam to končí. Na provoz autonomních vozů taxislužeb totiž v San Franciscu firmy potřebují tři povolení od CPUC i DMV a podle prvně zmíněné organizace Tesla tato povolení nemá. Ba co víc, ona si o ně dokonce ani nezažádala. Podle CPUC Tesla nemá žádné potvrzení o tom, že by mohla být oprávněna provozovat autonomní dopravu pro pasažéry, a to jak ve formě placené, tak i bezplatné, a je jedno, zda s bez řidiče nebo se záložním řidičem. Maximálně klasické taxi na úrovni Uberu a podobných. Plně autonomně v oblasti se všemi potřebnými povoleními jezdí konkurenční Waymo.

Nakonec to skončilo tak, že "robotaxi" v San Franciscu jezdí jako běžné taxíky a řidiči mohou maximálně využívat 2. úroveň autonomie, tedy klasické funkce, které jsou povoleny v rámci komerčně dostupného Full Self Driving (FSD). Musk dodal, že očekává získání potřebných povolení za měsíc nebo dva. Brzy by pak měla přijít na řadu i Nevada, Arizona a Florida. Velmi odvážným tvrzením pak ale bylo rovněž to, že Tesla by měla mít autonomními taxíky pokrytou polovinu populace USA do konce roku. To se v podstatě "mission impossible", takže otázkou spíše je, v kterém že jiném roce v blízké či daleké budoucnosti se něco takového stane.