Robotická koule může jednou zkoumat jeskyně na Měsíci

Měsíc je vesmírné těleso, které toho stále v oblasti průzkumu vesmíru může dost nabídnout. Pokud bude v budoucnosti na Měsíci třeba zůstávat na delší dobu ve vybudované základně, astronauti budou potřebovat vědět, jaké podmínky panují pod povrchem. Právě pro objevování a zkoumání jeskynních systémů má být určen robot netradičního kulového tvaru, protože Evropská kosmická agentura podpořila vývoj projektu DAEDALUS (zkratka pro anglický název Descent And Exploration in Deep Autonomy of Lunar Underground Structures).

Projekt robotické koule určené pro průzkum Měsíce pochází z německé Julius Maximilians University of Würzburg. Robot o průměru asi 46 centimetrů by měl při otáčení mapovat podzemní prostory pomocí stereoskopických kamer a metody LiDAR. Vybaven by měl být také radiačním dozimetrem a teplotními senzory, které budou sbírat další data o Měsíci a jeho podzemí. Chybět by neměla ani robotická ramena určená na sběr vzorků nebo odstraňování překážek v cestě.

V současné době není vůbec jisté, že se robot z projektu DAEDALUS skutečně někdy dostane na Měsíc, je to pouze jedna z možností, kterou ESA pro průzkum jeskyní zvažuje. Jeskynní systém na Měsíci by totiž mohl skrývat relativně nedotčený cenný materiál k analýze, možná dokonce i zbytky ledu. Jeskyně by se také mohly využít při osídlování Měsíce, protože by představovaly přirozenou ochranu před mikrometeority, kosmickým zářením nebo extrémními teplotami, což by zjednodušilo stavbu obyvatelných základen pro astronauty.