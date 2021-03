Rocket Lab Neutron: znovu použitelná raketa pro megakonstelace

Rocket Lab aktuálně provozuje rakety Electron, které mají za sebou již 18 startů a 97 úspěšně vypuštěných satelitů, ovšem oproti modelu Neutron či Falcon 9 jde o malé nosiče s průměrem 1,2 metru a výškou 18 metrů, které dokáží na nízkou orbitu vyslat náklad o hmotnosti 300 kg. Neutron bude poněkud větší a silnější.

Raketa Neutron bude moci na nízkou orbitu vyslat až osm tun nákladu, přičemž my ji můžeme zjednodušeně považovat za trošku tlustší, ale výrazně nižší i slabší obdobu Falconu 9, jenž dokáže vynést až 25 tun. Má totiž v průměru 4,5 metru (Falcon 9 - 3,7 m) a vysoká bude 40 metrů (Falcon 9 - cca 70 m), přičemž první stupeň Neutronu by měl být schopen přistávat právě po vzoru firmy SpaceX, jak je ostatně vidět na samotné raketě a jejích složených nohách. Už Electron má znovupoužitelný první stupeň, ale ten přistává do vody na padáku.

Neutron tak můžeme považovat za středně silný nosič a dle Rocket Lab je pro takový na trhu rozhodně místo, respektive firma mluví přímo o vysílání "megakonstelací satelitů". Ostatně zájem různých společností a institucí o místa v raketách je velký a do budoucna spíše poroste. Dozvídáme se také, že výkon rakety bude stačit pro vyslání až dvou tun na cestu k Měsíci, o což by mohl být také velký zájem, přičemž na cestu k Marsu či Venuši se může pomocí Neutronu vypravit až 1,5 tuny. Firma také hodlá soupeřit o zakázky pro zásobování Mezinárodní vesmírné stanice a uvádí, že schopnosti jejího Neutronu budou stačit na vynesení 98 procent všech typů satelitů, které jsou v plánu do roku 2029.

Rocket Lab chce využívat pro starty odpaliště Mid-Atlantic Regional Spaceport umístěné ve NASA Wallops Flight Facility (Virginia). Pokud vše půjde dobře, první start Neutronu proběhne v roce 2024 a v plánu je opět po vzoru SpaceX přistávat s prvními stupni raket na plovoucích plošinách.

