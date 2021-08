Rocket Lab vynese svou první misi k Měsíci ke konci tohoto roku

Společnost Rocket Lab, která působí v USA a také na Novém Zélandu, má v plánu odstartovat svou první misi k Měsíci a nyní upřesnila detaily tohoto letu. Oproti původním plánům, kdy měla raketa startovat již na začátku roku 2021 z komplexu NASA v kosmodromu Wallops ve Virginii, se let přesunul až na poslední čtvrtletí tohoto roku a vše se má odehrát ve startovacím komplexu na Novém Zélandu.

Mise nazvaná CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) je tzv. CubeSat (malá družice), který bude součástí příprav na program NASA Artemis, v rámci kterého se mají astronauti při pilotovaných misích vrátit na Měsíc. Při experimentu CAPSTONE budou testovány požadavky na pohon pro specifickou oběžnou dráhu okolo Měsíce, kterou by jednou měla využívat lunární stanice Gateway, a měly by být také ověřeny navigační systémy mezi družicemi.

Start mise k Měsíci bude znamenat pro společnost Rocket Lab opravdu velký milník. Náklad do vesmíru vynese již odzkoušená raketa Electron, samotný satelit ale k Měsíci dopraví kosmický systém Photon. Rocket Lab se teprve nedávno zvládla navrátit ke startům po květnové nehodě, kdy selhal druhý stupeň rakety Electron. Je tedy zřejmé, že pokud se let k Měsíci povede uskutečnit bez problémů, bude to pro Rocket Lab významný úspěch.