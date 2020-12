Rocket Lake-S se brzy začnou vyrábět, potvrzuje se kompatibilita se 400 Series

Rocket Lake-S by dle uniklé roadmap měly být ve výrobě od ledna, což znamená, že Intel by měl být schopen je na CES 2021 alespoň představit a v tu dobu už také na trh vypustit nové desky s čipovými sadami 500 Series. Anebo také zatím jen představit, to se ještě ukáže.

To také znamená, že Intel by v březnu už opravdu měl být schopen tyto procesory dostat do obchodů, pokud se to nepovede ještě dříve. Roadmap rovněž ukazuje, že první inženýrské vzorky (ES1) byly vyrobeny už na konci letošního června a uprostřed srpna pak následovaly další verze (ES2), aby pak na přelomu listopadu a prosince přišly předprodukční QS (Qualification Sample) vzorky. Právě tyto vzorky se už začaly široce testovat , díky čemuž jsme se mohli podívat na jejich výsledky i podrobnější informace o taktech a podobně.

Intel tak bude mít svou odpověď na procesory AMD Ryzen 5000 připravenou během příštích třech měsíců a my už rámcově víme, jak ta bude vypadat. Procesory Rocket Lake-S se pokusí už zcela vyždímat 14nm architekturu, a to v tomto případě už ne zvyšováním taktů či počtu jader. Pracovní takty se už nezvýší, alespoň nijak významně. Počet jader se oproti Comet Lake-S naopak sníží na maximálních osm, takže dle toho můžeme tvrdit, že vícevláknový výkon procesorů Ryzen 5000 nebude ohrožen ani v nejmenším, zvláště pokud se potvrdí, že nové Intely jsou tak nenažrané, jak zatím vypadají.

Rocket Lake-S se budou snažit nabídnout především vyšší výkon na takt (IPC), což by se mělo projevit zvláště v zátěži menšího počtu jader. Tam by se Intel skutečně mohl přetahovat o prvenství s AMD a jeho Ryzeny 5000, což se jistě projeví i ve hrách, a to především takových, které nedokáží využít mnohojádrové procesory. Čili Intel by se mohl pokusit vzít si zpět korunu výrobce nejvýkonnějších herních procesorů, zvláště pokud využije "ty pravé" benchmarky, o což nemusíme mít strach. Vedle toho už také konečně nabídne rozhraní PCIe 4.0, k čemuž využije i nové desky s 500 Series.



Jak to bude s podporou PCIe 4.0 na 400 Series, to teprve uvidíme, nicméně ty přinejmenším umožní běh procesorů Rocket Lake-S. To se potvrdilo už v případě výrobce Biostar a také ASRock , takže u ostatních firem jako Asus, Gigabyte či MSI to nebude jiné.

