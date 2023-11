Rockstar oznámil, že v prosinci zveřejní první trailer na GTA 6

Vývojáři z Rockstar Games včera oznámili, že začátkem prosince 2023 zveřejní první oficiální trailer na nový díl své herní série Grand Theft Auto, na který někteří hráči už dlouho netrpělivě čekají. Pod oznámením je podepsán Sam Houser, což je spoluzakladatel společnosti Rockstar Games, která právě příští měsíc oslaví 25leté výročí od svého založení, když tehdy vznikla coby dceřiná společnost vydavatele Take-Two Interactive.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Sam Houser — Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023

Přípravu nového dílu Rockstar sice potvrdil už 4. února 2022 (viz naše tehdejší aktualita ), ale dosud stále chybělo zveřejnění nějakých oficiálních ukázek, jak bude hra vypadat a byly k dispozici jen neoficiální úniky z rozpracovaných verzí hry, jež nebyly určeny ke zveřejnění a prezentaci toho, co bude možné od finální verze hry očekávat. To se teď konečně změní, 10 let po vydání posledního dílu (když pomineme průběžné aktualizace v rámci jeho multiplayerové části GTA Online).

V minulém roce v rámci jednoho z konferenčních hovorů po zveřejnění kvartálních finančních výsledků vývoj nového dílu GTA komentoval Strauss Zelnick, CEO mateřské společnosti Take-Two Interactive, následovně:

Strauss Zelnick | ENG:

"With development of the next entry in the Grand Theft Auto series well underway, the Rockstar Games team is determined to once again set creative benchmarks for the series, our industry, and for all entertainment, just as the label has done with every one of their frontline releases."



Strauss Zelnick | CZ překlad:

„Zatímco vývoj dalšího dílu v sérii Grand Theft Auto je v plném proudu, tým Rockstar Games je odhodlán znovu nastavit nový kreativní benchmark pro tuto sérii, náš průmysl a veškerou zábavu, stejně jako to tato značka udělala s každým svým hlavním dílem.“

V sérii dosud vyšly následující hlavní tituly:

1997: Grand Theft Auto

1999: Grand Theft Auto 2

2001: Grand Theft Auto III

2002: Grand Theft Auto: Vice City

2004: Grand Theft Auto: San Andreas

2008: Grand Theft Auto IV

2009: Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned

2009: Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony

2013: Grand Theft Auto V

Pro GTA III, GTA: Vice City a GTA: San Andreas na začátku letošního roku vyšly i remastery v souhrnném balíčku Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

