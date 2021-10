Rockstar uvádí definitivní trilogii GTA s vylepšenou grafikou

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition bude sestávat jednak ze hry Grand Theft Auto II, pak tu bude Grand Theft Auto: Vice City a nakonec Grand Theft Auto: San Andreas. Na trh se chystá už během 11. listopadu a my se můžeme podívat na podrobnosti včetně požadavků na hardware.

V uvedený den bude Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition k dispozici ve verzích pro PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Game Pass a samozřejmě na PC prostřednictvím Rockstar Games Launcheru. Očekávat můžeme cenu nové AAA hry, čili 60 eur a zpozdí se pouze verze pro PlayStation Now, která přichází 7. prosince, což je i datum pro začátek prodeje krabicových verzí.

Každá ze tří her v této trilogii bude nějakým způsobem technicky vylepšena, což závisí i na cílové platfomě. V případě PC se tak dočkáme i podpory technologie DLSS nebo v rámci funkcí hry tu budou i Accomplishments v Rockstar Games Social Club. Vedle toho se změní také ovládání her, jež bude uzpůsobeno tomu, na co jsou hráči zvyklí v případě Grand Theft Auto V.

Grafická stránka hry bude také znatelně vylepšena, jak je vidět i na tomto obrázku, kde jsou mnohem detailnější modely i textury. Pak se dozvídáme o výrazně větší vzdálenosti pro vykreslování objektů, podpoře vysokých rozlišení a celkově lepší grafice, přičemž Rockstar slibuje, že grafický styl všech tří her bude zachován. Vývojáři se dokonce rozhodli využít i modernější Unreal Engine, díky němuž bylo přepracováno nasvícení a stínování, stejně jako atmosférické efekty, počasí a odrazy.

Co se týče nároků na hardware, ty pochopitelně nejsou moc krvavé, ostatně doporučené specifikace se dnes už nedají považovat ani za mainstream, respektive za moderní mainstream.

