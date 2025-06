Rolls-Royce SMR postaví 470MW modulární reaktory v Británii i ČR

Technologie malých modulárních jaderných reaktorů (SMR) je pro mnohé lákavá. I když nemají výkony velkých jaderných elektráren, jde i tak o velmi výkonný zdroj elektrické energie (ve stovkách MW), který je stabilní. Navíc tím, že jde o modulární koncepci, se dá v budoucnu [snad] velkosériovostí srazit náklady. Současně díky menší velikosti mohou být postaveny rychleji, což do nemalé míry eliminuje hlavní problém vysokých cen jaderných elektráren, úroky z půjček. Právě dlouhá výstavba a náklady na úroky jsou jednou ze zásadních složek zvyšujících se cen výstavby. Jednou ze společností, která SMR vyvíjí, je i britský Rolls-Royce SMR. Ten koncem října 2024 získal investici ze strany českého ČEZu, která má v budoucnu zajistit výkon 3 GW v podobě modulárních reaktorů. Pro představu, instalovaný výkon Temelína je necelých 2,2 GW.

Reaktory ale nechce jen ČR. V rámci soutěže Great British Nuclear (GBN), nyní pod názvem Great British Energy – Nuclear, vyhrál Rolls-Royce SMR výběrové řízení na dodávku SMR s celkovým výkonem 1,5 GW ve Velké Británii. Výstavba by měla zaměstnat až 3000 lidí a postavené reaktory by měly napájet 3 miliony domácností. Předpokládá se, že k síti budou připojeny v polovině 30. let. Reaktory Rolls-Royce SMR by měly mít každý výkon 470 MW, což je na SMR už dost vysoká hodnota (obvykle bývá projektována do 300 MW a např. klasický reaktor v Dukovanech má hodně podobně, lehce přes 500 MW). V Británii by tak měly stát tři, u nás patrně šest. Každý z nich tedy vystačí na milion domácností a dodá také 1358 MWth tepelné energie.