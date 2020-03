Roušky místo televizí. Sharp změnil výrobní program své továrny

Onemocnění COVID-19 začíná čím dál výrazněji zasahovat i do technologického světa. Dochází k rušení některých významných veletrhů , továrny kvůli nakaženým pracovníkům omezují výrobu a lidé v nejvíce zasažených oblastech raději ani nevycházejí do ulic, takže některým výrobcům klesá prodej smartphonů . Kandidátem na nejbizarnější zprávu je ovšem rozhodnutí společnosti Sharp, která kvůli změnám poptávky velmi radikálně změnila výrobní program jedné ze svých továren ve městě Kamejama ve středním Japonsku. V závodě, který dosud produkoval LCD panely a kompletoval televizory , začnou vznikat chirurgické masky.

Až půl milionu roušek denně

Používání roušek na ulicích není v Japonsku ničím výjimečným, ale vzhledem k probíhající epidemii nového koronaviru poptávka po tomto zdravotnickém materiálu výrazně vzrostla, a to celosvětově. Před některými japonskými obchody prodávajícími tyto masky se tvoří dlouhé fronty ještě před otevřením, v jiných zemích zase došlo k výraznému nárůstu cen. Ačkoliv se výroba roušek v továrně určené na displeje může na první pohled jako úsměvná, tato volba má své opodstatnění. V závodě totiž platí přísné hygienické podmínky, aby se do výrobního procesu nedostaly sebemenší částečky nečistot. Z toho důvodu bude továrna vhodná i pro výrobu zdravotnického materiálu, která pochopitelně taktéž vyžaduje čisté prostředí.

Výroba roušek v této japonské továrně by měla začít do konce března a zpočátku se počítá se 150 tisíci kusy denně. Toto číslo by ovšem postupně mělo vzrůst až na 500 tisíc roušek denně. Sharp, který patří pod taiwanský Foxconn, zatím neoznámil své plány na distribuci. Můžeme ovšem předpokládat, že primárním odbytištěm bude domácí japonský trh, případně další trhy v jihovýchodní Asii, které jsou nejvíce zasaženy současnou epidemií COVID-19.

Rouška a koronavirus: nosit, či nenosit?

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém doporučení uvádí, že roušky by měli používat osoby s typickými příznaky koronaviru, jako jsou kašel, horečka a dušnost předtím, než vyhledají lékařskou péči. Naopak v případě, že člověk těmito příznaky netrpí, nemusí masku nosit, neboť její účinnost v prevenci proti nakažení nebyla potvrzena. Přesto se její nošení doporučuje zdravým osobám, které pečují o osoby s podezřením na nový koronavirus, pokud se nacházejí ve stejné místnosti. Před používáním je vhodné se seznámit s tím, jak roušku správně nosit a zlikvidovat po použití. Také je nutné dodržovat další zásady správné hygieny včetně mytí rukou pomocí dezinfekce s obsahem alkoholu nebo vody a mýdla.

