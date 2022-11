Router TP-Link Archer BE900 přináší Wi-Fi 7 a rychlost až 24 Gb/s

Nový standard Wi-Fi 7 se pomalu dostává na trh a TP-Link představuje nový router, který tento standard splňuje. Jde o model Archer BE900, přičemž jde o quad-band router třídy BE24000. Celková přenosová rychlost dosahuje tedy 24 Gb/s (3 GB/s), to se ale týká teoretického případu využití všech pásem na maximum najednou. Na 2,4GHz pásmu slibuje 1376 Mbps, dále jsou tu dvě 5GHz pásma, každé nabídne 5760 Mbps a nakonec tu máme 6GHz pásmo s 11520 Mbps. Podporuje tak nově i 320MHz kanály (Wi-Fi 6E podporuje max. 160MHz) a máme zde také Multi-Link Operation (MLO), takže se jedno zařízení může připojit ke dvěma těmto pásmům najednou. Router obsahuje 12 antén, má i dotykovou obrazovku.



To zdaleka není vše, co je na tomto routeru zajímavé. Má jen jeden Gbps LAN port, protože ty standardní jsou zde rovnou v 2,5Gbps rychlosti. Takových portů tu najdeme 4. Dále je tu jeden 10Gbps port SFP+/RJ45 Combo WAN/LAN a jeden 10Gbps WAN/LAN. Nechybí ani jeden port USB-A 2.0 a jeden USB-A 3.0. Najdeme tu podporu OpenVPN a privátní síť pro IoT zařízení, spolupracovat může i s routery EasyMesh. Pochopitelně takový router nebude zrovna levný, cena byla stanovena na 700 USD, do předprodeje půjde 31. prosince. Chystá se také o trochu pomalejší verze BE800 s maximálně 19 Gbps bez dotykové obrazovky a BE550 s max. rychlostí 9,3 Gbps a bez 10Gbps portů.