Rover Curiosity se vydává na své letní putování k další destinaci na Marsu

Při výzkumu Marsu by měl v budoucnu pomáhat rover Perseverance , jehož vynesení do vesmíru a začátek daleké cesty k rudé planetě by měl po několika zpožděních proběhnout nejdříve 30. července 2020, startovní okénko pro letošní lety na Mars bylo přitom prodlouženo do 15. srpna 2020. Velký prostor na zpoždění startu tam tedy není.