Rover Perseverance už sedí na raketě, startovat bude nejdříve za 3 týdny

Na začátku července to ještě vypadalo, že rover Perseverance mohou potkat nepříjemnosti, které by v krajním případě mohly vyústit ve dvouleté zdržení mise, což by bylo velice nepříjemné a drahé. Nyní je už ale vše na dobré cestě, neboť rover je zkompletovaný a čeká pod aerodynamickým krytem na vršku rakety Atlas V firmy United Launch Alliance. Tam už pochopitelně sedí i s potřebnou výbavou pro let na Mars (cruise stage) a sestup na jeho povrch (descent stage). Připevněn byl během tohoto úterý na Cape Canaveral Air Force Station.

Perseverance přicestoval k raketě už chráněný aerodynamickým krytem, a to konkrétně do Vertical Integration Facility ve Space Launch Complex 41, kde jej 60tunový zdvihák vysadil do výšky 39 metrů na již čekající raketu. S tou jej poté inženýři spojili a tak to zůstane až do času T +50 až 60 minut po startu, kdy se Perseverance od rakety oddělí a vydá na meziplanetární cestu.

Nyní budou následovat ještě poslední testy samotné vesmírné lodi s roverem i rakety a poté, dva dny před plánovaným startem, už Atlas V opustí svůj velký hangár a vydá se po kolejnicích ke startovací rampě. Má to k ní pouze 550 metrů, což zabere 40 minut. Další cesta už bude poněkud delší: 467 milionů kilometrů, které Perseverance urazí za sedm měsíců.

Aktuálně platí, že startovní okénko pro Perseverance se otevírá 30. července a uzavírá 15. srpna, takže se oproti původnímu plánu posunulo o cca půl měsíce. Dříve přitom NASA počítala s tím, že bude moci startovat přinejhorším 11. srpna, ovšem po pečlivém zvážení nákladu a rakety samotné zjistila, že bude k dispozici dost paliva na to, aby bylo možné Marsu dosáhnout i se startem odloženým o další čtyři dny.

V každém případě by ale Perseverance měl přistát 18. února 2021 v kráteru Jezero.

