Roveru Perseverance se krátí čas pro letošní start, nastaly problémy

Zbrusu nový rover Perseverance by měl ideálně startovat uprostřed tohoto měsíce, ale už nyní je jasné, že tento termín se nestihne. Samotný rover dříve známý jako Mars 2020 už je přitom v podstatě dokončený a připravený a poté, co do něj NASA naložila kapsle pro sběr vzorků pro případnou dopravu na Zemi v rámci některé budoucí mise, už zbývá jen jediné. Tím je instalace zdroje energie, radioizotopového termoelektrického generátoru (RTG). A na ten logicky přijde řada až na poslední chvíli vzhledem k tomu, že bude plný plutonia.

NASA Perseverance tak měl původně startovat 17. července, ale logistické problémy nejdříve toto datum přepsaly na 20. a později na 22. července. A nyní tu máme už třetí zpoždění, a to kvůli jistým podezřelým údajům senzorů tekutého kyslíku, které se objevily při zkoušce rakety, takže start proběhne nejdříve 30. července a to už se nebezpečně blížíme konci okénka pro letošní lety na Mars, i když to na druhou stranu není zrovna vytesáno do kamene a existuje jistá rezerva, se kterou je možné počítat.

Původní okénko pro lety na Mars pomocí rakety ULA Atlas V, která rover Perseverance vypraví na cestu, začínalo 17. července a končilo 11. srpna. Čili dle něj by NASA měla mít ještě rezervu dvanácti dní, z nichž by ovšem v případě špatného počasí nemuselo moc zbýt. Když ale agentura tento týden posunula termín startu, rovněž rozšířila startovní okénko do 15. srpna

Je možné, že Atlas V s Perseverance by nakonec byl schopen startovat i později, ale Mars se nezadržitelně bude vzdalovat z dosahu a okénko nebude možné rozšiřovat neustále. Nyní je tak na samotné ULA, aby vyřešila problém se senzorem tekutého kyslíku a zjistila, co způsobilo jím udávané nestandardní údaje. Až pak bude možné na raketu namontovat její náklad a čekat na to, zda počasí na Floridě nepřipraví jedno ze svých letních překvapení. Doufejme, že ne.

