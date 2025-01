Rozpačitá Tesla: první roční pokles za 12 let a 50% růst v nedohlednu, čtvrtletně je to OK

Elon Musk je muž mnoha slibů, jejichž plnění na sebe obvykle nechává čekat o dost déle, než bylo původně plánováno (i když se najdou výjimky). Výsledky každopádně má, to se musí uznat, jde to ale mnohdy dost ztuha. Některé sliby ale vyšuměly i do ztracena. Tesla např. před několika lety plánovala, že v dlouhodobém horizontu bude zvyšovat svou roční produkci o 50 % ročně, což ale nemělo znamenat, že by těchto 50 % mělo dosáhnout každým rokem, ale že by mělo jít o dlouhodobý průměr růstu. I za rok 2023 se dlouhodobý růst víceméně povedlo dodržet, ačkoli konkrétní jednoroční růst měl k 50 % docela daleko (šlo jen o 38 %). Za rok 2024 je to ale problém. Firmě se nepovedlo totiž vůbec růst. Poprvé od roku 2011 totiž došlo k poklesu roční produkce.





Za rok 2023 totiž dodala 1,81 milionu vozů, zatímco za rok 2024 to bylo 1,79 milionu. Jde tak o mírný 1,1% pokles, což by nebyl žádný průšvih, kdyby se neplánovalo o mnoho více. Ostatně Tesla měla vizi vyrábět do roku 2030 zhruba 20 milionů vozů ročně, což je zhruba tolik jako dva největší automobilové koncerny na světě dohromady. Toto už přes půl roku v plánech firmy nefiguruje a tiše to zmizelo z dokumentů společnosti. Dlouhodobý roční růst automobilky nyní spadl na cca 36 %, a to už jsme opravdu hodně pod plánovanými 50 %. Na grafu výše vidíme, že trend vývoje už zdaleka není blízký exponenciálnímu růstu (polynomiální a exponenciální extrapolace byly v minulosti skoro totožné, nyní jsou úplně odlišné, optimistické nesmysly, které exponenciála ukazuje, raději ani nechci ukazovat), spíše tu vidíme lineární trend. Pokud by se ho povedlo udržet, dodávky Tesly na rok 2025 by se daly odhadovat na zhruba 2,3 milionu vozů, ale zatím to spíše vypadá, že se křivka chce ohýbat druhým směrem a stagnovat. Pokud zvolím pro extrapolaci polynom třetího stupně, vypadá to pro Teslu o dost více pesimisticky (asi na 1,65-1,7 milionu aut).

Není vše ale tak černé, jak nyní může vypadat. S počtem 495.570 vozů (471.930 Modelů 3/Y a 23.640 Modelů S/X/Cybertruck) je totiž čtvrté čtvrtletí roku 2024 rekordním, a tedy nejlepším v historii značky co do počtu dodaných aut. Toto čtvrtletí také vykázalo větší počet dodávek vozů ve srovnání s výrobou (obvykle hateři Tesly argumentují tím, že Tesla má vyšší výrobu než dodávky, což má svědčit o tom, že o ni není zájem, no v tomto čtvrtletí to bylo opačně).



Co za tím stojí, to můžeme jen odhadovat. Mohou to být Muskovy stále častější excesy (otázkou je, nakolik mu pomohlo/uškodilo podporování Donalda Trumpa v prezidentských volbách), svou váhu bude mít pravděpodobně i dlouho očekávaná modernizace nejprodávanějšího auta na světě, Modelu Y . Juniper, jak se nová verze nazývá, by se měla pro čínský trh představit už letos v lednu. Jsou zájemci, kteří na uvedení nové verze čekají, což mohlo přispět k poklesu za loňský rok.

Prodeje Cybertrucku nejsou ani zdaleka v řádech, ve kterých se údajně měly pohybovat předobjednávky, Tesle také stále chybí dlouho slibovaný levnější model s cenou okolo 25 tisíc USD (a zde si přiznejme, trh s dražšími EV začíná být docela dobře saturovaný, zatímco na "západní" low-endovou nabídku se stále ještě čeká, a tu začíná docela dost pokrývat Čína jak sama u sebe, tak i např. v Evropě). Portfolio nabízených vozů Tesly stárne (Model S má už skoro 13 let, Model X bude mít letos 10, ty ale nikdy nebyly velkými prodejními tahouny) a absence nových modelů, ačkoli ty stávající se neustále modernizují, může také méně nahlodávat stávající uživatele k upgradu.