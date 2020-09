RTX 3060 Ti/SUPER by mohla nabídnout 4864 CUDA jader, více než TITAN RTX

NVIDIA nadchla veřejnost výkonem i cenou nových GeForce Ampere, ovšem zároveň si mohla zadělat na problém, zvláště pokud se potvrdí, že kapacita výroby nových GPU zatím není na vysoké úrovni a že lze očekávat do konce roku velký nedostatek. Lze si totiž představit, že mnozí zákazníci nemají zájem o kartu v ceně RTX 3070, natož pak ještě dražší. Čekají v řadě případů na nástupce GTX 1060 a po seznámení se s výkonem nových Ampere rozhodně nebudou mít chuť kupovat starší Turing či první Navi.

AMD by brzy mělo představit svou nabídku, takže NVIDIA by ve vlastním zájmu měla konat a vypustit na trh karty RTX 3060 co nejdříve a skutečně lze očekávat, že to nebude trvat jako v případě Turingů. Před dvěma lety totiž přišly karty GeForce RTX 2080 a 2080 Ti na trh v téměř stejnou dobu jako RTX 3080 a RTX 3090 (TITAN RTX však nastoupil později) a RTX 2070 začala být prodávána od října, na který se plánuje také RTX 3070. Ovšem RTX 2060 se objevila v obchodech až 15. ledna 2019, k čemuž měla NVIDIA pádný důvod, a to sklady plné čipů pro GTX 1060.

SKU0 GA104-400 PG141/142 GDDR6X/6 8GB 3072=3070Ti

SKU10 GA104-300 GDDR6 2944=3070 https://t.co/p3mfchajfR — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 7, 2020

Nyní už tento důvod nemá a naopak může cítit potřebu si s RTX 3060 pospíšit, i když nyní má ještě před AMD náskok. A zde se nám to trošku zamotává, neboť se sice ukazují informace/fámy o RTX 3060, ale spíše o verzi Ti nebo Super, která by dle nich měla být založena na osekané verzi GPU GA104, jaké ponese i RTX 3070. Základní RTX 3060 by ale už mohla nést GPU GA106.

Co se týče RTX 3060 Ti nebo Super, kopite7kimi mluví o počtu 4864 CUDA jader a 8 GB paměti GDDR6. Čili taková karta by měla více než dvojnásobek CUDA jader (2176), i když stále stejnou kapacitu paměti na stejné sběrnici, ale něco lepšího šlo s ohledem na specifikace lepších karet jen těžko čekat.

Otázka je, kolik by taková karta mohla stát, přičemž vodítkem mohou být právě ceny nových karet Ampere v kontrastu s Turingy. NVIDIA to zatím provedla jednoduše a představila RTX 3080 a 3070 se stejnými cenami jako RTX 2080 (Super) a RTX 2070 (Super), ovšem ne Founders Edition. Pokud by se toho měla i nadále držet, pak základní RTX 3060 by mohla stát 350 dolarů a RTX 3060 Ti či Super pak 400 dolarů, ale zde bude záležet i na rozdílu ve výbavě obou karet. Ten by ale mohl být značný vzhledem k tomu, že mají být založeny na rozdílných GPU.

A kdo by nechtěl za 400 dolarů kartu, která má ve výbavě více CUDA jader než TITAN RTX?



