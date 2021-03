RTX 3070 se 16 GB otestována, je lepší ve vyšších rozlišeních

GeForce RTX 3070 se 16 GB paměti již víme, ovšem teprve nyní byla tato karta řádně otestována, aby se ukázalo, co by mohlo takové hypotetické SKU od NVIDIE nabídnout. Otestoval ji další Rus, a sice youtuber Pro Hi-Tech.





NVIDIA GeForce RTX 3070 se 16 GB paměti by se dle výsledků testů hodila především při hraní v rozlišeních 1440p a 2160p, což je logické, neboť právě ve vyšších rozlišeních má rozšířená kapacita paměti smysl. Rovněž by pak tato karta lépe zvládala hry s vysokým rozlišením textur a vyšší kvalitou ray tracingu, přičemž zde ani tak nejde o průměrná FPS, jako spíše o jejich propady. Jedná se tak o měření 1% či 0,1% nejpomaleji vykreslených snímků, kde 16GB RTX 3070 vykázala největší pokrok.





Jak ukazuje následující srovnání, průměrná snímkovací frekvence se liší pouze o 1 FPS, ale 0,1% snímky se zlepšily ze 39 na 45 FPS, což se týká konkrétně titulu Watch Dogs Legion. Ostatně využití kapacity paměti karty vypovídá za vše, neboť v případě klasické RTX 3070 je už na hraně jejích možností.

Dle zkušeností testera tak Watch Dogs Legion na 16GB kartě běží mnohem plynuleji a bez otravného občasného zaseknutí či náhlých propadů snímkovací frekvence, což je dané prostě a jednoduše kapacitou paměti. Ostatně tím při představení své nové karty Radeon RX 6700 XT argumentovalo také AMD, dle nějž už dnes 8 GB a ani 10 GB nemusí stačit ani na 1440p a v titulech jako Dirt 5, Call of Duty: Black Ops - Cold War, Horizon Zero Dawn či Red Dead Redemption už to chce spíše 12 GB.

Uvidíme, zda se k tomuto tématu nevyjádří také NVIDIA, která by měla chystat GeForce RTX 3080 Ti s 12 GB paměti, což opět nedokáže dorovnat konkurenci a její RTX 3070 Ti by měla mít dokonce stále 8 GB paměti, i když už rychlejší GDDR6X. To je ostatně i známka toho, že Micron dosud nejspíše nedokázal připravit 2GB verze pamětí GDDR6X, o nichž jsme ještě neslyšeli, že by se začaly vyrábět. NVIDIA v takovém případě bude mít omezené možnosti, když kapacita paměti je vázána na šířku sběrnice a k dispozici jsou pouze 1GB GDDR6X. Ale ještě se necháme překvapit, s čím nakonec přijde na trh.



Ceny souvisejících / podobných produktů: