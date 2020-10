RTX 3070 se v prvních testech vyrovná kartě RTX 2080 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3070 je první model založený na GPU GA104, které v této verzi využije 5888 CUDA jader a k tomu opět jako první dostupný Ampere staré paměti GDDR6. Těch tu bude 8 GB se zcela stejnou propustností jako v případě RTX 2070, ačkoliv NVIDIA slibuje celkový výkon, který se zcela vyrovná modelu RTX 2080 Ti. Rázem se tím dostane na trh karta, která má dvakrát vyšší výkon v poměru k ceně, takže je zřejmé, že zákazníci si ji budou žádat.

A jak jsme se podívali v pondělí, skladové zásoby dánského prodejce Proshop, který často a podrobně informuje o tom, kolik jakých karet dorazilo, byly žalostné. Nyní už jsou ale k dispozici čísla ze středy , takže změnilo se něco? Trošku ano, ale zatím to nevypadá na velký zlom. Přibylo pět karet EAGLE OC od Gigabyte a dále celá kopa RTX 3070 STRIX OC od Asusu. Už výrazněji ale narostl počet přislíbených modelů, které mají být na cestě, takže za pouhé dva dny nejde o zanedbatelnou změnu a lze doufat, že do příštího čtvrtka se dodávky ještě zlepší. Je ale zřejmé, že kdyby NVIDIA dodržela původní termín vydání karty, bylo by to opět fiasko.