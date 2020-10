RTX 3070 Ti a 3080 Ti se rázem staly logickým doplněním nabídky NVIDIE

Společnost AMD dnes představila své nové Radeony, a to modely RX 6800, RX 6800 XT a RX 6900 XT za ceny 579, 649 a 999 USD. Na druhé straně stojí GeForce RTX 3070, RTX 3080 a RTX 3090 za ceny 499, 699 a 1499 USD.

Radeon RX 6900 XT





Zatím pochopitelně nemáme jiná čísla než ta od AMD, ale vypadá to, že RX 6800 bude znatelně rychlejší než RTX 3070 i když také dražší, ovšem zcela jistě nabídne dvakrát více paměti. V případě RX 6800 XT tu zase máme víceméně srovnatelného soupeře pro RTX 3080, a to také s výhodou větší kapacity paměti a navíc i nižší ceny. A karta RX 6900 XT v nabídce NVIDIE nemá žádnou konkurenci, neboť za cenu kolem tisíce dolarů NVIDIA nenabízí nic.

Jasně se nám tu tak otevírá prostor pro údajnou novou dvojici karet v podobě GeForce RTX 3080 Ti RTX 3070 Ti . V případě druhé jmenované k tomu samo AMD dalo NVIDII prostor nabídkou dražšího modelu RX 6800, přičemž RTX 3070 Ti by mohla být s údajnými 7424 CUDA jádry výrazně výkonnější než RTX 3070.

A GeForce RTX 3080 Ti můžeme brát v podstatě jako nutnost, aby NVIDIA vůbec mohla firmě AMD v cenové hladině 1000 USD konkurovat. Je zřejmé, že RTX 3090 je zcela mimo tuto hru jako karta s 24 GB paměti a nástupkyně TITANů. AMD zde prostě a jednoduše připravilo konkurenci právě pro nástupkyni RTX 2080 Ti, čili pro absolutní herní hi-end firmy NVIDIA, který ta však dosud nepředstavila.

GeForce RTX 3080 Ti by měla nabídnout 9984 CUDA jader (78 jednotek SM), čímž by se dostala blíže k RTX 3090 (82 SM) než k RTX 3080 (68 SM). Očekáváme také GDDR6X na 384bitové sběrnici s kapacitou 12 GB, čili dle toho, že Radeon RX 6900 XT má být více než důstojnou konkurencí pro RTX 3090 a bude mít i více paměti, by případná RTX 3080 Ti měla být spíše levnější než RX 6900 XT.

Jako obvykle uvidíme, ale vypadá to, že NVIDIA byla velice dobře informovaná o tom, co si AMD chystá.



