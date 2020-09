RTX 3080 a škálování výkonu s propustností PCIe

Nová generace grafických karet GeForce RTX 3000 znovu oživila otázku, jak moc dokáže saturovat rozhraní PCIe a zda se už díky ní vyplatí nová verze PCIe 4.0 s dvojnásobnou propustností. Ta je totiž k dispozici v případě herních desktopových platforem pouze s procesory Ryzen 3000 od AMD, takže tomu odpovídal i výběr komponent serveru TechPowerUp

Teoretická propustnost různých konfigurací rozhraní PCI Express Teoretická propustnost různých konfigurací rozhraní PCI Express

Můžeme přejít rovnou k testům, neboť okecávat není co. Máme tu rozlišení 1920 x 1080, 2560 x 1440 a 3840 x 2160 a řadu her. Autor testoval i s využitím PCIe x8 ve verzi 1.1 a kdo kdy podobné testy viděl, asi už dopředu ví, jak to celé dopadne.

Obvykle totiž propad ve snímkovací frekvenci oproti ideálu nastane až s využitím těch nejstarších a nejpomalejších verzí rozhraní PCIe a to zde platí samozřejmě také. Vedle toho obecně platí i to, že pokud takový propad vůbec nastane, pak spíš ve vyšším rozlišení než v nižším. Někde to přitom může být jen velice mírné, jinde zase velice výrazné:





Jenomže pokud dnes někdo využije kartu jako RTX 3080, pak bude mít ve svém PC pochopitelně výbavu, která podporuje alespoň PCIe 3.0. A pokud pro ni bude moci vyhradit celou šířku šestnácti linek, s čímž lze počítat ve valné většině případů, pak není třeba absenci sběrnice PCIe 4.0 nijak zvlášť řešit. Leda by nám bylo líto těch dvou či tří FPS.

Nezapomínejme také, že test se týkal procesoru Ryzen 9 3900XT, který je sice sám o sobě skvělý, ale nejrychlejší herní procesor to není. Takže lze předpokládat, že to, co nám on v některých případech poskytne díky podpoře PCIe 4.0, by nám Core i9 mohlo bohatě vynahradit i na PCIe 3.0.

Tento dlouhodobý status se ovšem brzy už asi změní, na obzoru jsou nové procesory Ryzen 4000, které by mohly Intelu sebrat jeden z posledních dvou argumentů (či rovnou oba), se kterými oslovuje DIY uživatele. Jde pochopitelně o výkon ve hrách a v druhém případě pak o "výkon v reálném světě", do čehož však hry v podstatě patří také.

Závěr však je, že PCIe 4.0 nebo jedno z následujících rozhraní se postupně stane standardem, ale není třeba po něm z hlediska her nijak zvlášť prahnout.

Ceny souvisejících / podobných produktů: