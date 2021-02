RTX 3080 coby externí GPU: má to cenu?

Na PCWorld se objevil test, v němž autor zkoumá, zda má smysl na notebooku vybaveném grafikou GeForce RTX 2070 Max-Q provozovat desktopovou RTX 3080 (EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming), a to pochopitelně v externím GPU boxu.

To znamená, že karta je napojena prostřednictvím rozhraní Thunderbolt 3 a využívá přinejlepším propustnost čtyř linek PCIe 3.0, což se na jejím výkonu jistě podepíše, ale otázka je, jak moc. Napojena byla na notebook Gigabyte Aero 15 OLED WB a pak byly provedeny testy ve čtyřech scénářích. V prvním využíval prostě svou RTX 2070, v druhém pak externí RTX 3080 a displej notebooku, ve třetím RTX 3080 na 4K monitoru a nakonec byla grafika využita pro srovnání v desktopu s Core i9-9900KS.

Seznam her čítal i moderní tituly jako Cyberpunk 2077, AC Valhalla či nový Microsoft Flight Simulator a testovalo se (kde to bylo možné) i se zapnutým a vypnutým ray tracingem. Dlužno ještě dodat, že daný notebook využívá procesor Core i7-10875H se 16 GB RAM, čili nejde o žádné ořezávátko, ale o nejvýkonnější 8jádrový a 45W model z generace Comet Lake-H.

Jenomže výsledky hovoří jasně a je na nich vidět, jak rozhraní mezi eGPU a notebookem omezuje celkový grafický výkon. V Black Ops už je výkon RTX 3080 tímto sražen na úroveň mobilní RTX 2070 a je také patrné, jak hraní na displeji notebooku přináší další snížení FPS, což si můžeme vysvětlit tím, že přes stejné rozhraní musí z eGPU směrem do notebooku proudit ještě obrazová data, přičemž externí monitor je napojen přímo na výstupy eGPU. Ve hře Doom Eternal je tento rozdíl ještě mnohem výraznější, neboť na externím monitoru bylo dosaženo 100 FPS a na displeji notebooku už jen 60 FPS.

Zpravidla tak byla nejvýkonnější desktopová sestava s RTX 3080, pak následovala RTX 3080 na externím monitoru, poté RTX 3080 na displeji notebooku a nakonec to byla mobilní RTX 2070, ale i ta byla někdy rychlejší než RTX 3080 na notebookovém displeji. Čili použitím RTX 3080 si autor oproti původní mobilní kartě rozhodně pomohl (při hraní na externím monitoru), jenomže jde spíše o to, kolik výkonu ztratil.





V Cyberpunku 2077 si mohl se zapnutým ray tracingem na desktopové sestavě ještě pohodlně hrát při cca 45 FPS, ovšem v případě eGPU už snímkovací frekvence v takovém případě klesla pod 30 a byla na samotné hranici toho, co dnes považujeme za plynulý obraz (pro někoho možná spíše už hluboko pod ní).

Karta s výkonem RTX 3080 už tak do externích krabiček s Thunderboltem rozhodně nepatří, leda by snad majitele moc nezajímalo to, kolik (desítek) procent výkonu takovým jejím využitím zbytečně ztratí.



