RTX 3090 Ti dorazí snad na konci měsíce, RTX 3070 Ti 16 GB zrušena

NVIDIA už na začátku roku oznámila, že GeForce RTX 3090 Ti bude blíže představena ještě v lednu, což se nakonec nestalo a nic jsme se z oficiálních zdrojů nedozvěděli ani v únoru. Neoficiální zdroje ale uváděly, že se objevil jistý problém s paměťmi či snad (i) s BIOSem, který NVIDII neumožnil tuto kartu vyslat na trh, ačkoliv jde v podstatě jen o další model se skutečně plným čipem GA102. A takovou kartu už NVIDIA nabízí z řad svých profesionálních modelů, jenomže ta nevyužívá paměti GDDR6X na dosud nevídaném taktu a ani nemá 450W TBP. Právě v tom tedy skutečně mohl být zakopaný pes.

Vedle toho jsme také čekali na další model, a sice GeForce RTX 3070 Ti 16GB, který by tak zřejmě znamenal to samé co RTX 3080 12GB, čili oficiálně nepředstavenou a potichu vypuštěnou kartu, která přijde jako nová verze existujícího modelu. To se ale dle informací z Chiphell Forums nestane, neboť GeForce RTX 3070 Ti 16GB byla údajně zrušena. Těžko říci, proč se k tomu NVIDIA rozhodla (pokud tuto kartu skutečně vážně chystala). Mohlo by jít třeba o to, že Intel stejně své modely Xe Alchemist vypustí na trh až spíše během druhého kvartálu a to už nebude mít smysl se obtěžovat. Jenomže má smysl se obtěžovat s GeForce RTX 3090 Ti?