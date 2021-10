RTX 3090 Ti prý s už 2GB paměťmi, 450W TBP a novým napájecím konektorem

Problém je samozřejmě především ten, že samotnou GeForce RTX 3090 už lze jen velice těžko vylepšovat. Ta totiž nabízí 82 jednotek SM (10496 CUDA jader) a plný čip GA102, vedle nějž tu samozřejmě v rámci generace Ampere už nic lepšího pro grafické karty není, má 84 SM (10752 CUDA). Na druhou stranu i pouhé dvě jednotky SM navíc stačily pro vytvoření GeForce RTX 3070 Ti oproti původní RTX 3070, i když v celkovém poměru je to samozřejmě pro (stále ještě hypotetickou) RTX 3090 Ti výrazně nižší bonus.

Co nového nám ale prozradí známý leaker Kopite7kimi ? Dle něj by nová RTX 3090 Ti měla dosáhnout 450W TBP a pokud to má být pravda, pak oněch 100 W navíc jednoduše nemůže jít jen na vrub dvěma dalším jednotkám SM.

Pokud si tak někdo bude ochoten koupit a živit kartu se spotřebou téměř půl kilowattu, dostat má model s paměťmi GDDR6X o propustnosti 21 Gb/s na pin a díky nim by se už propustnost celé paměti dostala na 1008 GB/s, čili téměř plný terabajt/s.

Vedle toho ovšem už má jít také konečně o 2GB paměťová pouzdra. NVIDIA totiž měla dosud k dispozici pouze 1GB paměti GDDR6X, což se do velké míry podílí na tom, proč máme z hlediska kapacity pamětí mezi GeForce Ampere takový slušně řečeno bordel. RTX 3090 Ti by přitom neměla dostat 48 GB paměti, ale stále 24, což tak znamená poloviční počet pamětí a přípravu nového PCB, kde už paměťové čipy budou pravděpodobně jen na přední straně. A krom toho, údajná RTX 3070 Ti 16GB by také měla využít 2GB paměti, a to samozřejmě GDDR6X, když je využívá i dnešní RTX 3070 Ti (leda by NVIDIA chtěla udělat svou nabídku ještě "zajímavější").

Vzhledem k výrazně zvýšené spotřebě se pak nemůžeme divit tomu, že se už mluví i o novém napájecím konektoru, a sice 16pinovém MOLEX Microfit namísto 12pinového, což samozřejmě platí pouze pro karty přímo od NVIDIE, ale otázka samozřejmě je, zda vůbec mají dorazit nereferenční verze od AIB výrobců.

Aktuálně je RTX 3090 Ti prý chystána na leden, ale to se ještě může snadno změnit, stačí si vzpomenout na anabázi s RTX 3080 Ti, jejíž finální podobu a datum vydání se řešilo téměř půl roku.

