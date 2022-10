RTX 4090 Ti nebo Titan prý zrušena, měla údajně tavit zdroje i samu sebe

Ada Lovelace od Nvidie, zmiňovala se až 600W spotřeba. Nakonec se ukázalo, že vlajková loď GeForce RTX 4090 přinesla "jen" 450W hodnotu a Když se začínalo mluvit o architektuřeod Nvidie, zmiňovala se až 600W spotřeba. Nakonec se ukázalo, že vlajková loď GeForce RTX 4090 přinesla "jen" 450W hodnotu a profesionální verze RTX 6000 s ještě vyšším počtem CUDA jader a 48 GB paměti GDDR6 se překvapivě dostala jen na 300 W. Testy navíc ukazují, že nové grafické karty velmi výrazně zvýšily efektivitu, tedy výkon na watt. Na druhou stranu se ukazuje (podle zákulisních informací, které byly prezentovány na YouTube kanále Moore’s Law Is Dead), že Nvidia měla skutečně vyvíjet grafické karty s touto architekturou, jejichž spotřeba měla přesahovat 600 W, možná RTX 4090 Ti nebo profesionální řada Titan nebo něco podobného. To ale dle těchto informací vůbec nedopadlo dobře.

I když se zdroj zmiňuje o tom, že se nikdy nezkoušely varianty Ada Lovelace s TGP 800-1000 W, o čemž se kdysi spekulovalo, přiznává však, že testem procházely varianty se spotřebami okolo 600 až 700 W. Ty obsahovaly dva 16pinové konektory pro dostatečné zásobování energií. Jenže se ukázalo, že tyto karty byly prostě až příliš výkonné a energie chtivé na to, co byl hardware schopen zvládnout. Údajně mají existovat fotografie s tavícími se zdroji (byť takový odběr by měly nejvýkonnější zdroje podporovat) i samotnými kartami, které neměly zvládat takový nápor. Prozatím tak má být projekt poslán k ledu. To ale neznamená, že se s určitostí neobjeví nějaká výkonnější karta s vyšší spotřebou, byť možná ne až tak vysokou. Asi to jen nebude tak brzy.