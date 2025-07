RTX 5090 otestována od PCIe 3.0 x4 až po PCIe 5.0 x16. Jaký je dopad na výkon?

Sběrnice PCI-Express se stále zrychlují, nicméně v poslední době jsme si mohli všimnout, že nové grafické karty přestávají v případě levnějších variant využívat plných 16 linek, ale nezřídka využijí jen 8 z nich. Vkrádá se tak otázka, nakolik je vlastně potřebná vysoká rychlost těchto sběrnic a jaký je praktický dopad na výkon. U Puget Systems se na to podívali a vzali vlajkovou loď, GeForce RTX 5090, dali ji na sestavu se základní deskou Asus ProArt Z890-Creator Wi-Fi s procesorem Intel Core Ultra 9 285K a 2×24 GB DDR5-6400 paměti. Jako testovací software byl PugetBench for After Effects 1.0 (After Effects 25.3), PugetBench for DaVinci Resolve 1.2.0 (DaVinci Resolve 20.0), Unreal Engine 5.5, Blender 4.4.0, V-Ray 6.00.01, OctaneBench 2025.2.1 a Llama.cpp 5122.

Největší rozdíly byly zaznamenány při kódování videa v DaVinci Resolve. Pokud má nejrychlejší PCIe 5.0 x16 100 % výkonu, pak poloviční sběrnice (5.0 x8 a 4.0 x16) dosáhly v průměru 98,5 %. Když se šlo o další polovinu dolů (5.0 x4, 4.0 x8 a 3.0 x16), výkon šel na 89,3 % maxima. Osminová propustnost (4.0 x4 a 3.0 x8) nás už dostává jen na 74,5 % výkonu oproti maximu, a nejhorší možnost, šestnáctinová propustnost (PCIe 3.0 x4), je už jen na 54,4 % maxima. Toto byl ale extrém.

V ostatních aplikacích byly rozdíly většinou minimální. Pokud se totiž podíváme na průměry, PCIe 5.0 x8 a 4.0 x8 byly dokonce o trochu rychlejší, a dokonce i čtvrtinová propustnost (světle modrá) měla takřka totožné výsledky jako teoreticky nejrychlejší PCIe 5.0 x16. Až osminová propustnost (zelená) je asi o 6 % níže a PCIe 3.0 x4 snížilo výkon o pouhých 8,6 %. Není to ale až tak překvapivé. Součástí testů byla i práce s LLM a tam na propustnosti příliš nezáleží. LLM se totiž musí celé vejít do paměti, takže otázkou je, jak rychle se tam dostane, ale pak už jde jen o práci v rámci paměti a ne směrem do/z karty.

A jen tak pro zajímavost, pokud by se z testů vyhodilo DaVinci Resolve, tak nejhorší výsledky pro PCIe 4.0 x4 a PCIe 3.0 x8 a x4 byly v průměru 97,3 % maxima. Tedy pokles výkonu o pouhá necelá 3 %. U této studie nicméně nebyly testovány hry, tam by to mohlo dopadnout úplně jinak.