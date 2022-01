Rusko brojí proti kryptoměnám, ve vzduchu visí jejich zákaz

Dokument Centrální banky Ruské federace tak volá po celkovém zákazu kryptoměn v Rusku, které by se dle něj nesměly těžit a zakázáno by bylo s nimi obchodovat i jakkoliv využívat. Zákaz kryptoměn přitom po Centrální bance žádala Ruská Federální služba bezpečnosti (FSB), ovšem vypadá to, že by mohlo být zakázáno "pouze" používání kryptoměn a obchodování s nimi, čili těžba by byla stále povolena.

Čili ruským autoritám zřejmě asi nejde o ekologickou stránku věci, ale o něco jiného. Dle Bloombergu je za tím především snaha mít pod kontrolou financování politických oponentů a některých nepohodlných médií, která byla označena třeba jako přisluhovači cizích mocností. Taková média byla už dříve odstřižena od příjmů z reklam a později byly zakázány i soukromé dary, čili nyní si mají ruské autority posvítit i na přísuny peněz pomocí kryptoměn.

Do Ruska se přitom měla přestěhovat nezanedbatelná část těžebních kapacit z Číny, a to se tak loni ocitlo na 3. místě mezi zeměmi, kde se nejvíce těží Bitcoin, a to s více než 11 procenty a nezanedbatelný je tu i podíl na těžbě Etherea.

Rusko tak směřuje k zákazu veškerých kryptoměnových transakcí, což může být jako i v jiných zemích obhájeno snahou chránit občany/investory a bránit praní špinavých peněz či prostě přesunům finančních prostředků, které byly získány kriminální činností. Úřady ale pochopitelně nebudou moci svým občanům zakázat vlastnictví kryptoměn ani jejich obchodování prostřednictvím zahraničních burz, ale výměna coinů za FIAT by v Rusku pomocí tamních finančních institucí už měla být přinejmenším velice obtížná a samozřejmě s reálným rizikem postihu.



Sama Centrální banka Ruské federace tak volá ještě i po zákazu těžby, ovšem v tomto svém požadavku je prý zatím osamocena . Těžaři v Rusku by tak ale měli přinejmenším zpozornět, neboť by se zanedlouho mohli opět stěhovat a je otázka, zda by tentokrát už měli vůbec kam jít. Nabízet by se mohl blízký Kazachstán, který figuruje na druhém místě v těžbě Bitcoinu, ale zdroje energie zpravidla nejsou nafukovací a právě v Kazachstánu aktuálně nevládne klid. Nedávno byla země na cca den a půl odstřižena od Internetu , kvůli čemuž ihned poklesl celkový hashrate o cca 15 procent a hodnota Bitcoinu výrazně klesla.

