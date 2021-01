Rusko by mohlo pokutovat uživatele Starlinku či jiných cizích satelitních služeb

Satelitní služby jako Starlink neznají hranice a mohou být využívány po celém světě, pokud na daném místě nalezneme signál přelétávajících satelitů. Pak už jen záleží na tom, aby poskytovatel takovou službu nabídl a to už není otázka technických možností. Státní duma se tak dle serveru popmech.ru už chystá na eventualitu, že by Starlink nebo jiné podobné služby pronikly do Ruska, neboť takové připojení by pochopitelně nebylo státním aparátem vůbec kontrolovatelné a stejně tak jde i o ekonomické zájmy.

Rusko si totiž chystá vlastní národní satelitní síť, která by se mohla formovat od roku 2024, ovšem existují otázky ohledně jejího financování. Má totiž přijít až na 20 miliard dolarů, přičemž celý roční rozpočet agentury Roskosmos je 2,4 miliard dolarů.

Ve hře jsou tak pokuty, jejichž výše je navrhována mezi 10.000 a 30.000 rubly pro jednotlivce (cca 3 až 9 tisíc) a 500.000 až milionem pro organizace či firmy.

Ve Státní dumě zaznívá, že využitím takovýchto služeb by občané obešli státní System of Operational Search Measures, čili systém sledující využití Internetu a mobilních komunikací. Proti Starlinku a obecně proti firmě SpaceX se v Rusku ostře vyhrazuje Dimitrij Rogozin, vedoucí ruského vesmírného programu, který kritizuje podporu této firmy americkou vládou a také prohlásil, že Starlink má sloužit především k tomu, aby poskytl americkým Speciálním jednotkám možnost komunikace.

Rusko by ale mohlo pod pokutou zakázat dokonce i využití podobné služby, a to OneWeb od stejnojmenného startupu, který spolupracuje s Airbus Defence and Space. OneWeb přitom využívá pro vypuštění svých satelitů právě ruské rakety Sojuz, které mají v tomto roce s nimi startovat každý měsíc. Pro Rusy tak jde o významnou pomoc pro jejich vesmírný program poté, co právě kvůli SpaceX přišli o možnost dopravovat na ISS astronauty pro NASA.



