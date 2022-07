Rusko dává Googlu pokutu 21,1 mld. rublů kvůli zakázaným videím na YouTube

Pokuty pro technologické giganty nejsou ničím neobvyklým. Další z nich padá na Google, který by měl v Rusku zaplatit pokutu 21,1 mld. rublů (9,26 mld. Kč). Důvodem je to, že ruský regulátor Roskomnadzor není spokojen s chováním Googlu a jeho sítě YouTube, která dle jeho názoru neodstraňováním zakázaných videí propaguje extrémismus, terorismu a podává nepravdivé informace o "speciální vojenské operaci na Ukrajině". Není to zdaleka první pokuta, koncem loňského roku za něco podobného dostal Google zhruba čtvrtinovou pokutu.



Otázkou je, zda ji Google vůbec zaplatí. Jeho ruská pobočka už vyhlásila bankrot poté, co ruská vláda zabavila její bankovní účty a získala tím 7,2 mld. rublů (3,16 mld. Kč). Googlu už také zastavil komerční služby v Rusku, např. reklamy. Nefunguje zde ale ani Google News, nicméně YouTube je ještě aktivní, stejně jako např. vyhledávač nebo mapy.