Rusko po 47 letech vyslalo raketu na Měsíc: mise Luna-25 bude zkoumat vodu

Rusko se naposledy vydalo k měsíčnímu povrchu v roce 1976. Po dlouhých 47 letech je to poprvé, co něco takového zopakovalo. Dnes v 1:10 v noci odstartovala raketa Sojuz-2 z kosmodromu Vostočnyj. Na orbitu Měsíce by měla doputovat 16. srpna, kde stráví zhruba necelý týden. Na 21. srpna je pak plánován sestup čtyřnohého modulu na měsíční povrch. Mise Luna-25 zde bude provádět experimenty po dobu zhruba jednoho roku.



Luna-25 (Luna-Glob-Lander) má suchou hmotnost 800 kg a je vybaven 1,6 metru dlouhou robotickou rukou LRA (Lunar Robotic Arm). Ta má být schopna sbírat měsíční regolit do hloubky až okolo 20-30 cm. Má lopatku a bude sbírat vzorky do tub s průměrem 1,25 cm a délkou 4,7 cm. Ruka má čtyři stupně volnosti, váží 5,5 kg a při práci vykazuje spotřebu 30 W (max. 50 W). Vedle regolitu má Luna-25 zkoumat i vodu. Ta by posléze mohla být určena k pití, získávání kyslíku a jiným účelům, např. k výrobě paliv. Dalším bodem bude zkoumání plazmy a prachu v exosféře (velmi tenké části měsíční atmosféry).