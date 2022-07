Rusko zvažuje, že podpoří tvorbu vlastního enginu pro vývoj her

Konkrétně jde o reakci na postoj americké firmy Epic Games , které patří engine Unreal, jenž dává důraz především na technologickou stránku věci a dokáže tak vytvářet hry s prvotřídní grafikou. A na postoj americké firmy Unity Technologies , které patří engine Unity zaměřený na co největší přístupnost a snadnost používání pro vytváření velkého množství her.

Pro případ, že by se tyto firmy definitivně stáhly z ruského trhu, ruský ministr digitálního rozvoje potvrdil webu Kommersant, že je v jednání s důležitými ruskými vývojářskými firmami včetně VK (ruská sociální síť, obdoba Facebooku) ohledně potřeby vytvořit nový vlastní engine ryze ruského původu. Předpokládám, že by měl být kladen velký důraz na to, aby byl co nejvíce univerzální, tzn. ne pouze pro potřeby nějakého konkrétního typu her. Uvádí se, že by jeho vznik mohl být podpořen grantem, jehož výše se typicky pohybuje v rozmezí mezi 20 a 500 miliony rublů (cca 345.000 až 8.600.000 USD).

ilustrační grafika hry War Thunder, jež využívá vlastní Dagor Engine

Ať už jsou tyto plány míněné jakkoli vážně, vytvoření něčeho takového je nesrovnatelně náročnější než pouhá obdoba sociální sítě. A to nejen z hlediska potřebného času, ale i zkušených vývojářů. Nemluvě o tom, že zde hraje svou roli i spolupráce s výrobci grafických karet (Nvidia, AMD, Intel) kvůli ladění ovladačů, což jsou všechno americké firmy.