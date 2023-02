Ruský procesor Elbrus-8SV zvyšuje takt na 1,5 GHz, na hry to moc není

Sankce dopadající na Rusko se projevují i v tom, že nemá přístup k moderním procesorům a mnoha továrnám, kde by si mohlo nechat vyrábět vlastní čipy. Mezi hlavní společnosti v Rusku patří Baikal a Elbrus. Zatímco první se soustředí především na serverový trh, druhá má v nabídce i procesory pro běžné spotřebitele. Sem spadá také procesor Elbrus-8SV. Tento procesor byl vyroben 28nm procesem u TSMC a oproti předchozímu modelu Elbrus-8S zvyšuje svůj tak z 1,3 GHz na 1,5 GHz. Zůstává mu 8 jader a 16 MB L3 cache. Vyvíjí ho Moscow Center of SPARC Technologies (MCST). Tato verze podporuje 4kanálové paměti DDR4-2400 (místo původních DDR3-1600).

Procesor byl otestován na YouTube kanále Elbrus PC Play a výsledky nebyly příliš lichotivé. Zde je nutno dodat, že herní testy proběhly s grafickou kartou AMD Radeon RX 580, což už také není zrovna výkřik moderní techniky (zhruba na úrovni low-endové Intel Arc A380, GeForce GTX 1060 a podobně). K tomu zde bylo použito 32 GB DDR4 paměti, operačním systémem byl Elbrus OS 7.1 postavený na Linuxu 5.4.

Přes 20 let stará hra The Elder Scrolls III: Morrowind jela mezi 30 až 200 fps, 13 let starý S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat se pak většinou pohyboval někde mezi 10 až 20 fps, výjimečně přes 30 fps. Podobně tak starý S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky běžel na 10 fps.

Připomeňme, že MCST chystá také Elbrus-16C, který by měl mít 16 jader, využívat 16nm výrobní proces a frekvence má dosahovat 2 GHz. Hovoří se o podpoře 32 linek PCIe 3.0 a o 160 % vyšším výkonu proti Elbrusu-8SV. Otázkou však je, kdo to bude vyrábět? Do Ruska je totiž zakázán export procesorů z Tchaj-wanu s frekvencí 25 MHz a vyšší.