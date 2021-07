Rusové se zhlédli v RISC-V, chystají si na rok 2025 12nm CPU pro osobní počítače

Společnost Rostec nebude na nových procesorech pracovat sama, ale s pomocí serverové firmy Yadro a především firmy Syntacore, která se zabývá navrhováním čipů. Využije se tu mladá architektura RISC-V, která se může stát významnou konkurencí především pro ARM, ale zatím je stále jen na začátku. Rusové by tak rádi měli k dispozici své vlastní RISC-V procesory pro desktopy, notebooky i servery a chtějí se dočkat jejich nasazení v roce 2025.

Celý projekt má spolknout dle odhadů nějakých 30 miliard rublů, čili cca 8,7 miliard korun a vedomosti.ru píše o tom, že cílem je prodat nějakých 60 tisíc systémů založených právě na nových procesorech RISC-V, ale to pouze v prvním roce, čili v roce 2025.

Cílem pak je vytvořit nejdříve 8jádrový procesor pracující na cca 2 GHz, přičemž se plánuje využít jistý 12nm výrobní proces. To by mohla dnes zajistit třeba společnost TSMC nebo i jiné vyspělejší, ovšem takovým procesem mohou v roce 2025 disponovat už i mnohé další firmy.

Co se týče financování, dvě třetiny zajistí hlavní partneři zapojení do projektu a zbývající třetina přiteče ze státního rozpočtu. Počítá se také, že první hotové systémy budou dodány do ruských ministerstev (školství a zdravotnictví).

Společnost Syntacore také již vyvíjí vlastní procesory založené na RISC-V, a to bez využití licencovaných technologií, ale jak už bylo řečeno celá architektura RISC-V je velice mladá. Tyto procesory navíc nejsou jediné želízko v ohni, které Rusové mají, stačí si vzpomenout na stále vyvíjené čipy Elbrus pro PC či Bajkal s MIPS32 pro výkonnější počítače či spíše servery. A právě firma Rostec je zapojena i do vývoje procesorů Elbrus, přičemž tento projekt bude nejspíše zaměřen na výkonnější desktopy, zatímco procesory s RISC-V by se mohly využít spíše v úspornějších a slabších zařízeních, jak informuje Anandtech

