Růst případů přepadení aut v Chicagu přináší i nové snahy o omezování her

V roce 2020 se v Chicagu stalo 1415 evidovaných případů přepadení lidí jedoucích ve svých vozech. Carjacking je v tomto případě popisován konkrétně jako krádež motorového vozidla, v němž v době začátku "akce" sedí řidič nebo spolujezdec a právě tyto případy se v Chicagu začaly množit.

Carjacking přitom známe také z počítačových her a nejde jen o sérii Grand Theft Auto, ale také třeba o původně českou Mafii anebo o nový Cyberpunk 2077, kde je to ovšem dáno na úroveň okradení hadrového panáka.

Poslanec Marcus Evans Jr. (Dem.), jenž byl zvolen i za South Side v Chicagu, přitom vidí jako příčinu problémů právě i počítačové hry jako Grand Theft Auto. Máme tu tak další kolečko snah o zákaz prodeje her mladistvým, přičemž Evans navrhuje, aby k již existujícímu zákonu z roku 2012 byl připojen dodatek, který bude upřesňovat to, co lze označit za násilnou hru.

Aktuálně se zákon týká her, v nichž může hráč zabíjet, mrzačit či zraňovat jiné postavy (včetně zvířat), a to fyzicky i psychicky. Nově má být tato definice upřesněna s výčtem obsahujícím konkrétně i zneužívání dětí, sexuální zneužití, týrání zvířat, domácí násilí, násilí proti ženám a právě i carjacking.

Tato herní mechanika je ovšem stará už mnoho let, a tak lze těžko vidět přímou souvislost mezi ní a nárůstem případů carjackingu v Chicagu. Evans se svými příznivci však mluví i o tom, že jde o dopad pandemie v tom smyslu, že lidé jsou více doma, a tak i více hrají. Zmiňují pak konkrétní případy týkající se mladistvých, kteří se účastnili carjackingu, mezi nimiž bylo nejmladšímu pachateli 12 let.

Nicméně Marcus Evans se v celé této záležitosti dle vlastních vyjádření opírá pouze o své pocity a o to, že dle jeho názoru roste počet případů carjackingu právě kvůli rostoucí oblibě her jako Grand Theft Auto. Čili jde o klasický případ korelace vs. kauzality.



