Ruští výrobci procesorů se s podporou vlády budou snažit přesunout výrobu do ČLR

Ruští výrobci procesorů jako Baikal či Elbrus (Baikal Electronics a MCST) tak mají aktuálně štěstí v tom, že vesměs nevyužívají nejmodernější technologie. Pokud by pro své čipy potřebovali 7nm nebo dokonce ještě lepší proces, těžko by mohli najít výrobce, který by byl ochoten splnit jejich nároky, ovšem pokud jde o 28nm procesory, může být nápomocná celá řada firem a mezi nimi třeba čínský SMIC.

Dobře přitom víme o tom, že TSMC začalo ruské firmy odmítat , přičemž ty mohou nyní najít útočiště nejlépe v pevninské Číně, čili v ČLR, o což se nyní dle THW snaží ruská vláda. Ta aktuálně zvažuje, že právě firmy Baikal Electronics a MCST zařadí mezi tzv. páteřní společnosti, což jim poskytne řadu výhod včetně možnosti získat státní finance. Takový status mají mimochodem i firmy Yandex či Kaspersky Labs.

A právě finance budou potřeba na to, aby výroba procesorů jako Baikal či Elbrus mohla být přesunuta z Tchaj-wanu do pevninské Číny, pokud tedy ruské firmy budou vyslyšeny u SMIC, či v horším případě u Hua Hong nebo jiných firem, které disponují potřebným procesem a kapacitami. Otázka však je, zda tito výrobci budou ochotni přijmout ruské zakázky, a přitom sami riskovat další restrikce ze strany USA. V dnešní době je ostatně stále velký nedostatek výrobních kapacit napříč procesy, čili to vypadá, že pokud by se měly čínské firmy chovat dle toho, co bude nejlepší pro ně samotné, pak musí Rusy odmítnout.

Ruské firmy se také nedají považovat za významné zákazníky, přičemž konkrétně SMIC je už řadu kvartálů dle oficiálních čísel zcela vytížena a jiné firmy na tom zřejmě nebudou odlišně.

V případě procesorů Baikal jde i o to, že jsou založeny na architektuře ARM, přičemž britská společnost Arm Ltd. se rovněž podílí na protiruských sankcích. Zprovoznit novou výrobu těchto procesorů by tak aktuálně nemělo být možné vůbec nikde.

Baikal Electronics a MCST jsou přitom firmy, které nedílně patří do ruských snah o hardwarové osamocení, s nimiž jim nyní tak moc pomáhají sankce západních vlád i firem. Je tak zřejmé, že tyto procesory, ačkoliv se produktům známějších společností nevyrovnají, nyní budou zapotřebí a těžko se pro ne bude hledat náhrada, alespoň z oficiálních zdrojů.

Vedle toho může mít státní podpora ruských výrobců čipů také mnohem prozaičtější důvod, a sice ten, že je nutné je udržet naživu, což by nyní bez možnosti čipy vyrábět samy těžko zvládly.

