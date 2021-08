Rýsují se NUC 12 s Alder Lake a grafikou Xe DG2

Na čínské sociální platformě Weibo se již objevily informace o chystaných nových modelech NUC s pořadovým číslem 12, které ukazuje na Alder Lake stejně jako zmínka o příští generaci procesorů Core i7 či Core i5.

Spojení NUC 12 a příští generace procesorů Intel tak jasně ukazuje na Alder Lake, a to v tomto případě samozřejmě ne na desktopové, ale mobilní verze. Vzhled samotných počítačů i loga procesorů se dle označení FPO ještě budou měnit, stejně jako možná i označení nových procesorů. Intel má ostatně příležitost zřídit novou značku, a to ne kvůli 10nm procesu, který konečně nahradí starý 14nm proces i v desktopech, ale kvůli tomu, že tu budeme mít procesory s hybridní výbavou slabších a silnějších jader. To je ta hlavní změna, která bude pro méně znalé uživatele znamenat další otázky a zmatky, takže uvidíme, jak se s tím popere marketing Intelu.

Nelze očekávat, že NUC 12 nastoupí brzy, ostatně NUC 11 se v řadě případů teprve dostaly na trh ( Beast Canyon ). Krom toho tu Intel také nejspíše plánuje využít i vlastní samostatné grafické karty, neboť zmiňuje jisté modely s 8, 12 či 16 GB GDDR6, HDMI 2.1, Mini DP 2.0 a DP2.0. A vzhledem k tomu, že už kapacita paměti nesedí na řadu firmy NVIDIA Ampere, ale především pak stále čekáme na grafické karty s DP2.0, které nemají ani RDNA2, můžeme předpokládat, že Intel chce využít vlastní Xe HPG (DG2).

Vedle toho se tu ale počítá stále s DDR4, ale ty by měly být procesory Alder Lake stále podporovány, takže nejde o nesrovnalost. Poukázat také můžeme na Thunderbolt 4 vybavený i 9V napětím a samozřejmostí bude podpora PCIe 4.0 SSD.

Vzhledem k udávané podpoře samostatných grafik by se dalo počítat a ATX zdrojem, ovšem dle specifikací tu bude 19V DC adaptér s výkonem 230 nebo 330 W. Čili 330 W by mělo stačit i na 16GB grafiku Xe HPG včetně celého NUC.

A kdy by asi tak tyto počítače mohly být představeny? Pokud uvažujeme o vhodných příležitostech, pak reálně může působit lednový CES.



