Ryzen 3900 XT 3800XT a 3600XT se objevily v nabídce obchodu

Už řadu dní tak víme o tom, že AMD si chystá alespoň tři nové procesory Matisse, které ponesou označení Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT a Ryzen 5 3600XT. Můžeme jim také říkat Matisse Refresh, ale to v podstatě není nutné, protože od téměř již rok starých modelů se lišit stejně nebudou. Nabídnout jen vyšší takty, takže půjde v podstatě jen o doplnění stávající nabídky.

AMD tak nabídne celkově rychlejší verze procesorů Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X a Ryzen 5 3600X, jež dosáhnou jednak vyšších základních taktů a pak i vyššího turba. Je přitom zatímavé, že procesor Ryzen 9 3950X přišel na trh výrazně později než ostatní modely Matisse včetně 12jádrového Ryzenu 9 3900X, a příčinou bylo to, že firmě AMD se nedařilo získávat potřebný počet 7nm čipletů, které by zvládly turbo až 4,7 GHz. Ostatně s turbem měly problémy právě i slabší verze, i když to poté řešily nové mikrokódy s optimalizacemi.

Nyní se tak už firmám AMD a TSMC evidentně daří vyrábět lepší jádra než v minulém roce, když si Ryzen 9 3900XT může dovolit nabídnout i turbo 4,8 GHz.

Nové procesory se objevily ve francouzském obchodu Materiel.net, a to s cenami 500, 459 a 319 eur. Právě stanovené ceny je ještě předčasné řešit, neboť daný obchod tyto procesory ani nenabízí v rámci svého předprodeje a nabídka se tváří naopak tak, jako by šlo o zboží, které už nelze zakoupit. I proto tak může být Ryzen 9 3900XT o 14 eur levnější, než Ryzen 9 3900X ve stejném obchodě. Ostatní dva jsou ale naopak dražší, ale je vcelku zřejmé, že zobrazené částky jsou jen zástupné.

Server Videocardz ale hlásí, že nové procesory XT nejspíše nenahradí staré modely na jejich cenových pozicích. Ryzen 5 3600XT by tak měl stát o 28 dolarů více než 3600X, takže dle této informace asi nelze očekávat, že starší modely automaticky zlevní, respektive alespoň ne všechny z trojice Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X a Ryzen 5 3600X. Dozvědět bychom se to ale měli už za dva týdny, neboť AMD má své tři nové Matisse představit 16. června (na trh ale mají vstoupit 7. července).

