Ryzen 3900XT, 3800XT a 3600XT mají být představeny 16. června

Informace o jistých nových procesorech Ryzen 3. generace, díky nimž by AMD dokázalo lépe reagovat na nové procesory Intel Comet Lake-S, prosákly už dříve. Minulý týden jsme mluvili o Matisse Refresh s odkazem na prezentaci firmy Gigabyte. Nyní se ale ukazují procesory s nezvyklým označením Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT a Ryzen 5 3600XT a jde pochopitelně o ono písmeno T na konci. Takto AMD ještě žádné procesory Ryzen neoznačilo a obecně pak XT využívá pro grafické karty.

Za tím vším je dle wccftech prostě a jednoduše to, že tyto procesory mají na trhu ne doplnit, ale nahradit jisté modely, a to pochopitelně procesory Ryzen 9 3900X, 3800X a 3600X. Právě Ryzen 9 3900X byl nedávno i zlevněn, což se u nás dosud nijak neprojevilo a nyní by se dalo usuzovat spíše to, že ve skutečnosti se tento procesor zlevňuje kvůli tomu, aby se vyprázdnily sklady před nástupem verze XT.

Co ale máme očekávat od nových verzí XT? V podstatě nic zásadního, neboť výbava s ohledem na počty jader či cache zůstane stejná, architektura se pochopitelně také nezmění a AMD bude spíše pracovat s turbem a takty. Vypadá to tak, že půjde o zvlášť vyběrové verze 7nm čipletů, které mají zvládnout vysoké takty a oproti původním verzím X nabídnout o 5 až 10 procent vyšší výkon.

Cílem AMD je tak nejspíše nové procesory postavit proti konkurenčním Core i9-10900K, Core i7-10700K a Core i5-10600K a pokud mají Ryzeny XT posloužit jako náhrada, pak lze očekávat přinejhorším stejné ceny jako za dnešní verze X.

Zda server wccftech nemýlí, to si nakonec ověříme 16. června, kdy by AMD mělo své nové procesory představit, a to s tím, že na trhu budou od 7. července. S takto přesnými údaji se ale dá předpokládat, že jde o pravdivé informace.

Mezitím se ještě můžeme podívat na další únik, dle nějž půjde opravdu o takty, které přitom dosáhnou až 4,8 GHz v případě turba a základní frekvence se zvýší i na 4,2 GHz.

Ceny souvisejících / podobných produktů: