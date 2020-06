Ryzen 4000 “Vermeer” už mají stepping B0 a jsou v podstatě připraveny

AMD už několikrát potvrdilo, že procesory Ryzen 4000 "Vermeer" opravdu přijdou na trh letos a o tom už není třeba diskutovat. Otázka je, kdy to bude, přičemž dříve nám byl slíben prostě závěr roku, což obvykle znamená poslední kvartál. Říjen až prosinec je ale dlouhá doba, přičemž poslední zprávy vyznívají spíše tak, že to bude dříve než později.

Igor Wallossek nyní hlásí, že dle jeho informací jsou nové procesory Vermeer k dispozici již ve steppingu B0 (ten mají mít i finální verze), takže jsou v podstatě hotové a připravené pro masovou výrobu. Jenomže to samozřejmě ještě neznamená, že ta musí hned odstartovat. A pokud by měla, pak je AMD nemusí hned uvádět na trh.

Ostatně stále půjde o 7nm čiplety, které se budou hodit jak pro nové Ryzeny, tak pro řady EPYC a Threadripper, takže čím déle si AMD bude tvořit skladové zásoby, tím větší možnosti bude mít pro konečné uvedení na trh. Vzpomeňme si také na minulý rok, kdy jsme se 16jádrového Ryzenu 9 3950X dočkali i s odkladem až několik měsíců po představení prvních modelů, s jejichž dostupností to zpočátku také nebylo slavné.

Dále se dozvídáme, že nástupci APU Ryzen 4000, čili Ryzen 5000 generace Cezanne, mají v této době stepping A0 a potvrzuje se, že nabídnou integrovanou grafiku Vega20. To se ale už vědělo, že se nedočkáme Navi a navíc jde stejně o APU, která nastoupí až někdy za rok, neboť zatím na trhu ještě nemáme ani ony desktopové modely Ryzen 4000.

Pak tu jsou ale i mobilní APU Van Gogh, což by měly být chystané mobilní Ryzen 5000 a právě už ty mají mít integrovaná jádra Navi 21 založená na architektuře RDNA 2. Čili to vypadá, že AMD může v rámci generace APU Ryzen 5000 výrazně odlišit mobilní verze od desktopových, přičemž právě desktopová APU by mohla být ve značné nevýhodě se starší grafickou architekturou. Desktopy by to pak mohly dohnat až v rámci generace Rembrandt , kdy jejich Vegu nahradí také Navi s RDNA 2. Ale to je ještě otázka budoucnosti a toho, zda jsou tyto informace vůbec pravdivé.