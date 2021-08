Ryzen 5 5600G rozebrán a detailně vyfocen včetně velké nevyužité plochy čipu

AMD Ryzen 5 5600G tak byl nejdříve zbaven heatspreaderu, přičemž to vypadá, že tu pod ním máme teplovodivou pastu a ne pájku. Nicméně jde o 65W čip, čili kvalitní pasta by rozhodně měla stačit.





Jde nám ale především o následující snímky pořízené v infračerveném spektru, kde máme jednak celý zapouzdřený procesor, na němž už jsou i takto vidět struktury víceméně čtvercového jádra. Ve skutečnosti samozřejmě o dokonalý čtverec nejde, rozměry čipu jsou konkrétně 13,9 x 12,9 mm a celková plocha bez jedné desetinky pak 180 mm2. Pro srovnání, čiplet generace Zen 3 má velikost necelých 84 mm2, čili toto APU je více než dvakrát větší. To má pochopitelně svůj dopad na cenu i s ohledem na pravděpodobně nižší výtěžnost kvůli větší ploše. Není tedy divu, že firmě AMD se zrovna nechce vysílat na volný trh příliš levné modely APU založené na těchto čipech.

Další snímek už ukazuje detaily tohoto APU. I na tomto nepopsaném snímku pak lze snadno rozpoznat už jednolitý komplex osm procesorových jader s L3 cache mezi nimi v pravé části, přičemž nad nimi máme PHY pro napojení pamětí DDR4 či LPDDR4X, přičemž v levé části se nachází integrovaná Vega.

A jako obvykle přichází Locuza , který pro účely srovnání s Renoirem snímek od Fritzchense Fritze zrcadlově obrátil a přinesl i přesná čísla s rozměry a plochou. Dle nich je Cezanne o 16 % větší než Renoire, jenomže do toho se počítají také nevyužité plochy označené jako White Space, bez nichž bude Cezanne jen o 9 % větší.

- klikněte pro zvětšení -



Těžko říci, proč je tu tak velká nevyužitá plocha, kterou autor trošku ironicky označuje za "Integrated Thermal Performance Booster", čili jednoduše nevýkonnou část čipu, která umožní rozložit ztrátové teplo na celkově větší plochu, což je pochopitelně jen legrácka. Nabízí se ale otázka, co tu původně mohlo AMD plánovat a zda nejde třeba o místo rezervované pro větší a výkonnější integrované GPU. Anebo může jít prostě a jednoduše o části čipu, pro něž se nenalezlo využití, nicméně kdyby AMD chtělo, mohlo by do Cezanne vměstnat i tři další jednotky CU integrované Vegy a také další PHY pro linky PCIe.





Můžeme ale jen hádat, co za tím vězí, nicméně proti přidávání dalších jednotek CU může stát celá řada věcí, jako je třeba omezení spotřeby a výdeje tepla či propustnost pamětí DDR4 jako celkově limitující faktor výkonu iGPU. Odpovídá to ovšem často zmiňovanému faktu, že Cezanne je prostě "jen" Renoir se Zen 3 a z porovnání obou čipů to vypadá, že nevyužité místo vzniklo jednoduše jako důsledek integrace jader Zen 3, kvůli čemuž se čip musel zvětšit.

