Ryzen 5 5600X překonán čínským Hygon C86, chce to ovšem dva

Trknout nás může už provedení procesorů Hygon C86 3185, které bychom dle tvaru označili za Ryzeny. Tyto procesory totiž byly vyvinuty ve spolupráci s AMD a jsou založeny na mikroarchitektuře Zen, čili jde o x86. Řada Hygon C86 obsahuje 14nm desktopové a serverové procesory, které mají stejná pouzdra jako Ryzeny a EPYC, čili jsou určeny pro AM4 a SP3, ovšem ve většině případů mají být ne v paticích, ale připájeny rovnou na desku.

Hygon C86 3185 je procesor z minulého roku vybavený osmi jádry Zen s SMT, která pracují na 2 až 3,4 GHz, dále mají 4 MB L2 cache a 16 MB L3 cache. My tak ani nemusíme smutnit, že takové procesory u nás nejsou k dispozici, neboť to jsou v podstatě jen níže taktované verze Ryzenů první generace. Mají dokonce i TDP 95 W stejně jako příbuzný Ryzen 7 1700X, ovšem Hygon C86 3185 ve skutečnosti využije maximálně 70 W. Je tak zřejmé, který z nich by vyhrál ve srovnávacích testech.

EJ Hardware měla k dispozici základní desku se dvěma těmito procesory, které tak dávají dohromady svých 16 jader a celkově pak 32 logických jader. Ta se v testech postavila pouhým šesti (6C/12T) jádrům, ale Zen 3 v procesoru Ryzen 5 5600X s dvonásobnou L3 cache. Hygon také měl nevýhodu v pamětech DDR4 uzamknutých na efektivních 1866 MHz, což je spíše ještě na úrovni DDR3.

Procesor Cinebench R20 Single-Core Cinebench R20 Multi-Core Cinebench R23 Single-Core Cinebench R23 Multi-Core Blender (BMW Scene) x264 HD Benchmark PCMark 10 Ryzen 5 5600X 598 4.536 1.536 11.717 3:33,06 60,5 12.089 C86 3185 x 2 304 5.065 655 13.214 2:44,65 40,5 7.618





Výsledky jasně ukazují, že moderní Ryzen má v Cinebench cca dvojnásobný výkon na jádro, čili celkem 16 jader s polovičním výkonem skutečně má šanci jej porazit, samozřejmě pokud je nějaký benchmark či aplikace dokáže plně využít. V Cinebench a celkové zátěži tak C86 3185 vítězí, stejně jako v x264 a Blenderu.

Poté byly Hygony vyzkoušeny i v herních testech po boku s GeForce RTX 3080 Ti, s níž neměly žádný problém poskytnout vysoké snímkovací frekvence ve 4K i ve Full HD, ale v Cyberpunku 2077, který umí dát procesorům zabrat, to nebyla s průměrnými 37 FPS a propady k 20 FPS žádná sláva.

