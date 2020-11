Ryzen 5 5600X v dalších testech včetně OC, kolik zvládne na všech jádrech?

AMD Ryzen 5 5600X je zatím nejslabší z nových desktopových modelů a nabízí šest jader plus SMT a takty 3,7 až 4,6 GHz. My zatím nevíme, na jaké frekvenci je schopen stabilně pracovat při zatížení všech jader s předpokladem slušného chlazení. Oněch základních 3,7 GHz by to být totiž nemělo, ovšem pochopitelně ani 4,6 GHz.

Nejdříve tu máme nové výsledky z integrovaného benchmarku utility CPU-Z, kde se opět potvrzuje především vysoký jednovláknový výkon nových Zen 3

CPU-z Benchmark (jedno vlákno): AMD Ryzen 5 5600X (výchozí) - 640



Intel Core i7-8700KF - 550



Intel Core i9-9900KF - 543



AMD Ryzen 7 3700X - 511



AMD Ryzen 7 2700X - 488 CPU-z Benchmark (více vláken): AMD Ryzen 7 3700X - 5433



Intel Core i9-9900KF - 5423



AMD Ryzen 7 2700X - 4935



AMD Ryzen 5 5600X (výchozí) - 4900



Intel Core i7-8700KF - 3701

Zajímavější je ale AIDA64 a její test pamětí a cache. V prvé řadě tu máme slušnou latenci 54 ns, přičemž Zen 2 se obvykle pohybovaly kolem 60 až 70 ns. Vypadá to také na trošku rychlejší L1 cache i L2 cache, ale co tu bohužel nemáme, jsou výsledky propustnosti L3 cache.





V testu Cinebench R15 se Ryzen 5 5600X vyrovná i osmijádrovému modelu Ryzen 7 3700X s cca 2100 bodů, ovšem to platí právě pro test přetaktování, v němž se využilo napájecí napětí 1,35 V a takt 4,85 GHz napříč všemi šesti jádry.

Dozvídáme se také, že při celkovém zatížení procesoru Ryzen 5 5600X se jeho takt pohybuje kolem 4,2 GHz a v takovém případě dosáhne v CB15 skóre mírně nad 1800 bodů. Stabilního taktu 4,85 GHz bylo dosaženo až s využitím vodního chlazení, přeci jen jde už o vysoký takt a na 7nm čip i o vysoké napětí 1,35 V.

S využitím kvalitního dvouvěžového vzduchového chladiče pak můžeme počítat spíše se 4,75 GHz (1,33 V), ale i to je velice slušný takt, který zajistí v CB15 skóre nad 2000 bodů. A pokud se rozhodneme zůstat na výchozím napětí 1,2 V, ze 4,2GHz turba všech jader bude možné se dostat na 4,5 GHz, což také nevypadá špatně.

Tyto výsledky se ale mohou pochopitelně lišit dle toho, jak povedený kousek nám přistane v rukách, ale nyní máme alespoň rámcovou představu, co lze od nových Ryzenů čekat.





