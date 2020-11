Ryzen 5000, napětí a teploty: nová funkce pro provoz se sníženým napětím

AMD Ryzen 5000 jsou na trhu od včerejšího odpoledne a prozatím se jejich dostupnost zdá jako dobrá. V řadě obchodů jsou alespoň některé verze vyprodané, ovšem kdo chtěl, mohl si včera svůj procesor koupit bez velkého stresu, že se na něj nedostane. A kdo se probudil až dnes, má už omezený výběr, jak se dalo očekávat. O tzv. paperlaunch tak nelze mluvit a nyní si můžeme počkat ještě na to, jak se AMD ukáže v případě karet Radeon RX 6000. Tam už to asi bude horší.

Co nám ale o Ryzenech 5000 prozradil Robert Hallock? Pokud shrneme to zajímavé z Redditu , pak se dozvídáme, že nové procesory nedostanou žádný napájecí plán či schéma napájení pro OS Windows, neboť ani žádný nepotřebují.

Dále můžeme počítat s využitím pamětí DDR4-4000 s poměrem 1:1 k Infinity Fabric, pokud ovšem nebudeme mít smůlu na horší kus procesoru. Očekávat můžeme nový AGESA, který má přinést zlepšení. Paměťový kontroler je ovšem naprosto stejný jako v procesorech Ryzen 3000, ovšem s tím rozdílem, že nyní zvládne i trošku vyšší frekvence. Jako nejlepší se ale stejně jeví spíše paměti DDR4-3600 či 3800 s lepším časováním a špatné nebudou ani obvyklé DDR4-3200, zde se ostatně moc výkonu ztratit či získat nedá, samozřejmě pokud nemáme vyloženě slabé moduly.

Hallock také uvedl, že právě přícházející AGESA nabídne nové funkce pro provoz procesorů se sníženým napětím, jaké jsme ještě neviděli. Můžeme se tedy těšit, ale konkrétně na co, to odmítl prozradit, ovšem bude se to týkat taktů, napětí a ladění výkonu. Co ale k dispozici nebude vůbec, to je možnost taktování jednotlivých procesorových jader.

V okolních obrázcích pak máme informace o provozních napětích a teplotách . První tak ukáže, s jakými hodnotami napětí nové procesory pracují, přičemž celé rozpětí je 0,2 až 1,5 V, přičemž v provozu je to spíše 0,9 (klid) až 1,5 (max. turbo jednoho či několika málo jader).

Pro procesory se 65W TDP pak platí maximální teplota 95 °C a pro 105W TDP je o 5 °C snížená. Od levných chladičů pak můžeme očekávat, že teploty skutečně dosáhnou až 95 °C, přičemž výkonné vzduchové chladiče nebo i vodní by měly procesor chladit alespoň na teplotu 80 °C. To platí pro reálný provoz počítače v běžné skříni a při normálních pokojových teplotách.



