Ryzen 5000 nyní zvládnou až 5 GHz díky Clock Tuner for Ryzen (CTR)

Procesory Ryzen 5000 oficiálně končí na taktu 4,9 GHz, což platí pro turbo modelu Ryzen 9 5950X a slabší kousky končí níže, a to až na 4,6 GHz. Jurij Bublij minulý týden uvedl, že se můžeme těšit i na 5GHz procesory Ryzen 5000, ale to neměl v úmyslu sdělit, že by nastoupily nové modely Ryzenů, ale že CTR ve verzi 2.1 dokáže stávající procesory vyladit tak, že zvládnou pracovat až na 5 GHz.

Nemusí jít tedy o nárůst výkonu, který by byl zásadní, ale pokud nám jej zajistí jen vyladění pomocí softwaru, pak se jistě vyplatí CTR 2.1 alespoň vyzkoušet. Navíc se nemusí jednat pouze o zvýšení turba jednoho jádra na procesoru 5950X, čili jen o cca 100 MHz.

Zde vidíme třeba dopad doporučovaného profilu PX na 3vláknovou zátěž procesoru Ryzen 9 5900X. Ten se standardním turbem pracuje na 4775 MHz, a to při napětí 1,475 V. CTR 2.1 s profilem PX ovšem slibuje takt 5025 MHz, a to při sníženém napětí 1,45 V. Profil PX by přitom dle autora měla volit většina uživatelů pro hry, benchmarky i obecnou zátěž.

CTR 2.1 přitom pracuje obvyklým způsobem, když si procesor nejdříve diagnostikuje a určí, která jádra mají největší potenciál. Pak zcela automaticky provede nastavení procesoru, přičemž my si poté budeme moci vybírat mezi jednotlivými profily, které budou nabídnuty v nové záložce. Tam jednoduše zjistíme, který profil je aktuálně aktivní a budeme si moci mezi nimi vybírat.





Pokud byste si chtěli CTR 2.1 vyzkoušet, pak si musíte ještě chvíli počkat, než bude tato verze vypuštěna na veřejnost. Prozatím k ní mají přednostní přístup ti, kteří Bublije podporují na Patreonu.

Novo funkci ale ukazuje i zveřejněné krátké video.

