Ryzen 5000 se ukázaly v Cinebench R20, jak si stojí proti Tiger Lake?

AMD Ryzen 5000 byly představeny minulý týden s očekávanými vlastnostmi. Takty sice jen těsně nedosáhly na hranici 5 GHz, ale výrazně se posunul především jednovláknový výkon, což procesorům AMD dosud chybělo k tomu, aby překonaly konkurenční Core třeba ve hrách.

V celkovém hrubém výkonu už procesory AMD s ohledem na poměr k ceně už dlouho vedou nad Intelem, ale v případě lehčí nebo rovnou jednovláknové zátěže byl Intel i díky vysokým taktům obecně stále lepší, nebo to byl alespoň pat. Ovšem nástup procesorů Ryzen 5000 vše mění a AMD už by mělo vést v podstatě ve všech scénářích.

Stránky CPU Monkey srovnávající výkon jednotlivých procesorů nyní nabízí i přehled jednovláknového výkonu nových Ryzen 5000 právě v Cinebench R20. Máme tu všechny čtyři nové modely a vedle nich (či spíše pod nimi) také novou konkurenci v podobě Intel Core 11. generace. Jde tak o moderní 10nm procesory generace Tiger Lake, samozřejmě v mobilní verzi.

Nicméně pokud bychom měli počítat s tím, že Ryzen 9 5900X i Core i7-1185G7 budou opravdu fungovat dle specifikací, čili v zátěži jednoho jádra na 4,8 GHz, pak z tohoto srovnání vychází jako jednoznačně lepší nový Ryzen, a to právě s ohledem na výkon na takt (IPC). Core i7-1185G7 jako mobilní CPU nakonec nemusí pracovat na nejvyšším možném taktu, takže už jen proto nelze nic s jistotou tvrdit o tom, že Tiger Lake má v tomto testu nižší IPC než Zen 3, ovšem misky vah se kloní k AMD, zvláště když je na tom lépe i Ryzen 5 5600X s turbem 4,6 GHz.

Můžeme také uvažovat o tom, co to znamená pro budoucí procesory Intel Rocket Lake-S chystané pro desktopy. Ty mají být vybaveny jádry Cypress Cove, jak jsou označované backportované 14nm verze 10nm Willow Cove. Jisté je, že pokud tomu tak bude, nelze od Cypress Cove očekávat stejný výkon jako od Willow Cove. Mluvilo se spíše o 10% nárůstu IPC oproti Skylake, čili dle toho by Rocket Lake-S taktovaný stejně jako Core i9-10900K mohl skončit v CB20 1T někde na 593 bodech, čili v podstatě někde tam, kde dnes končí i mobilní Tiger Lake.

Růst taktu je navíc při stávající 14nm technologii už vysoce nepravděpodobný, a tak můžeme zatím odhadovat, že AMD zůstane Intelem v tomto i příštím roce nepřekonáno, a to s ohledem na hrubý výkon jednoho jádra reprezentovaný právě renderovacím testem Cinebench. Pokud jde o vícejádrový výkon, v něm už to pro Intel bude nejspíše ještě obtížnější, neboť Rocket Lake-S mají na jádrech oproti Comet Lake-S spíše ubrat, aby nabídly přinejlepším konfiguraci 8C/16T.



Na závěr mohu ještě přihodit odkaz na vícevláknové testy v CB20 , kde jsou i nové Ryzen 5000.

