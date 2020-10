Ryzen 7 5800X a Ryzen 9 5950X se ukazují v testech CPU-Z

Ryzen 7 5800X a Ryzen 9 5950X budou dva nejvýše taktované modely mezi procesory AMD nové generace. V rámci těch předchozích jsme řešili především vícevláknový výkon a zájemci se museli smířit s tím, že ten jednovláknový nebude na procesory Intel stačit. Nyní se ale karta obrátila a procesory Ryzen 5000 budou oproti Intelu lepší v jednovláknovém i vícevláknovém výkonu, jak ukazuje dnes právě i vestavěný benchmark v CPU-Z.

Na Chiphell se objevil výsledek šestnáctijádrového Ryzen 9 5950X, který činí 690,2 a 13305,6 bodů. Osmijádrový Ryzen 7 5800X se už dříve ukázal s výsledkem 650 a 6593 bodů, přičemž konkurenční desetijádrový Intel Core i9-10900K dosáhne na 584 a 7389 bodů. Rozdíl v jednovláknovém výkonu je tak opravdu značný.

Nedávno se přitom předvedl Ryzen 5 5600X v Passmarku , kde právě v jednovláknových testech obsadil první místo, a to jde přitom zatím o nejslabší procesor nové generace Ryzen 5000. Čili vedoucí pozice Ryzenů v CPU-Z se dle toho dala předpokládat.





K naší spokojenosti se nám potvrzuje, že AMD s informacemi o zvýšeném výkonu na takt nových procesorů skutečně nepřehánělo a pokud se k tomu přičte mírné zvýšení samotných taktů, máme tu rázem velice zajímavé hodnoty, na něž už Intel v případě generace Skylake a 14nm procesu nemá šanci dosáhnout.

Nyní je tak právě Intel na pálce a má šanci předvést se s procesory Rocket Lake-S. Ty přijdou stále ještě na 14nm procesu, ale už s novou architekturou a očekáváme je na konci prvního kvartálu příštího roku. V tu dobu už ale budou nové Ryzeny 5000 na trhu dávno zabydleny a AMD bude pěknou řádku měsíců bez vážné konkurence.

AMD to samozřejmě dobře ví, a i proto si mohlo dovolit zvýšit ceny nových procesorů, ačkoliv ty využívají stále stejný 7nm proces, díky jehož postupnému vyladění a zvýšené výtěžnosti mohou být náklady na výrobu možná ještě nižší, než byly při nástupu Ryzenů 3000. AMD je navíc pro TSMC díky rostoucímu objemu výroby už mnohem důležitější zákazník než před rokem a půl, což se mohlo také promítnout do výrobních cen. Čili během příštích kvartálů by se dalo počítat s tím, že firmě porostou marže, o nichž se z pohledu na 3. letošní kvartál dozvíme právě dnes. Ovšem tyto výsledky pochopitelně ještě nebudou ovlivněny novými procesory.

