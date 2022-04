Ryzen 7 5800X3D konečně v herních testech

Server XanxoGaming už ukázal i výsledek testu v jedné hře, a sice Shadow of the Tomb Raider , čímž se ukázalo, že Ryzen 7 5800X3D umí být ve hrách výkonnější než Core i9-12900KS. SoTR pochopitelně nebude jediná hra, kde to bude platit, ale zda v nich bude mít Ryzen nad Core převahu, nebo ne, to se ještě nedalo říci. A nedá se to říci ani po zhlédnutí nejnovějších výsledků, v nichž vedle daného Ryzenu figuruje bohužel jen Core i9-12900KF.