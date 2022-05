Ryzen 7 5800X3D může pracovat i na deskách s X370 a B350, ale s jakým výkonem?

Abychom rozjeli procesor Ryzen 7 5800X3D, k tomu skutečně není zapotřebí nejmodernější základní deska a ani nemusíme mít model s nejlepší čipovou sadou, čili postačí i B350 z první generace, když už ne X370. Otázka však je, zda nám Ryzen 7 5800X3D poskytne na takové desce optimální výkon, i když je zřejmé, že to už bude záviset spíše na tom, jak silné napájení daná deska poskytne a to už není otázka věku jako spíše kvality. Jako další limitující faktor by ale už mohla být podpora staré PCIe 3.0, což by se mohlo podepsat na výkonu výkonných grafických karet, ovšem propastné rozdíly také nelze čekat.

Server TechSpot dokázal díky nejnovějším verzím BIOSů rozchodit Ryzen 7 5800X3D na deskách Gigabyte GA-AX370 Gaming 5, Asus Prime X370-Pro, Asus ROG Crosshair VI Hero, MSI B450 Tomahawk Max, Asus ROG Strix B350-F Gaming a MSI B350 Tomahawk. Jde tak o tři modely s X370, dva s B350 a jeden s B450.

V zátěži celého procesoru v renderovacím Cinebench R23 dopadla z nějakého důvodu špatně deska Gigabyte s X370, která byla nejslabší i v jednovláknové zátěži, ale ideální to nebylo ani v případě moderního Asusu s X570. Gigabyte pak podal slabý výkon i ve Factoriu, nicméně jiné desky včetně modelů s B350 za výkonem X570 moc nevlály, neboť 1procentní rozdíl se ani nedá brát vážně. To tedy platí pro aplikační testy, ale co hry?

Hry byly testovány s grafikou Radeon RX 6900 XT v rozlišení Full HD, aby byl více zatížen i procesor, přičemž jen někdy se ukázaly rozdíly, které stály za řeč (tak trochu).

Vybrat si můžeme test hry Rainbow Six Extraction, kde se jako nejslabší ukázala další X370 a tentokrát od firmy Asus. V Death Stranding však byly výkony všech desek téměř totožné a lišily se maximálně o 1 FPS, což v případě snímkovací frekvence nad 200 FPS představuje až pozoruhodně uniformní výsledky.

Nejpozoruhodněji se však projevila deska MSI B350 Tomahawk, která se téměř vždy držela velice dobře a občas překonala i modely s čipsetem X570. Škoda že server TechSpot neprovedl více testů, i když i těch několik nám umožní udělat si celkový obrázek, a sice takový, že z hlediska výkonu vůbec nezáleží, zda nový Ryzen 7 5800X3D nainstalujeme do moderní a drahé desky s X570, anebo bazarového kousku v podobě MSI B350 Tomahawk.

AMD se sice už v posledních letech bránilo a nechtělo, aby výrobci zajistili kompatibilitu nejnovějších procesorů se starými deskami, ale nakonec ustoupilo. Díky tomu se nám ukazuje, že skutečně není nutné mít nejnovější model desky a z hlediska výkonu nemusíme přijít vůbec o nic. A je úžasné, že si někdo může velice snadno upgradovat třeba počítač se starým Ryzenem 3 první generace z roku 2017 na moderní Ryzen 7 s V-Cache, k čemuž postačí třeba jen výměna samotného CPU (pokud máme vhodný chladič a ucházející paměti).