Ryzen 7 9700X na 6,3 GHz v AVX porazil Core i9-14900KF na 7,1 GHz, v SSE nestačil

I když extrémní přetaktování nemá žádný významnější praktický dopad, je zajímavé sledovat, čeho je hardware schopen dosáhnout. Známý overclocker Skatterbencher se pustil do přetaktování procesoru AMD Ryzen 7 9700X, k čemuž nezvykle využil technologii PBO. Zmiňuje, že jde o dost dynamickou a nepředvídatelnou technologii, proto overclockeři raději řídí vše co nejvíce sami a PBO se snaží vyhnout, tentokrát ale udělal výjimku. Soustředil se především na jednovláknový výkon v instrukcích typu SIMD (Single Instruction Multiple Data).



Pokud jde o jejich poslední verze AVX, tak zde Skatterbencher držel rekord s hodnotou 255,42 bodů v benchmarku OCCT, a to s procesorem Intel Core i9-14900KF. Cílem tak bylo překonat svůj vlastní rekord, nyní s procesorem AMD. S frekvencí procesoru 5566,52 MHz se povedlo dosáhnout výsledku 263,3 bodů, čímž dosáhl nového rekordu, nicméně zkoušel to dál a s frekvencí 6318,48 MHz se dostal ještě o trochu výše, konkrétně na 269,35 bodů. Předchozí rekord Intelu tak překonal o necelých 5,5 %, přitom AMD běželo na výrazně nižší frekvenci. V případě Intelu to totiž v nedávném pokusu z června bylo 7097 MHz. Připomeňme ještě, že AMD podporuje instrukce AVX-512, zatímco v případě procesorů Intel toto neplatí (alespoň ne u nových modelů pro spotřebitelskou sféru).



Pokud jde ale o starší instrukce SSE (předchůdce AVX), zde už AMD tolik nezazářilo. Zde se overclockerovi na AMD povedlo dosáhnout maximálně 127,79 bodu, zatímco Intel si nadále udržel prvenství se 136,55 bodu (+6,9 %).